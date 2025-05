Washington a qualifié mardi de «comble de l'hypocrisie» les critiques de l'ONU. Ces dernières concernent l'aide humanitaire délivrée à Gaza via une fondation humanitaire créée de toutes pièces et soutenue par les Etats-Unis.

Des milliers de Palestiniens se sont rués mardi après-midi vers un nouveau centre de distribution d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«C'est regrettable, car le souci ici c'est de livrer l'aide à Gaza, et d'un coup, on se plaint de la manière employée et de la nature de ceux qui le font», a lancé la porte-parole du département d'Etat, Tammy Bruce, en réponse à des critiques de l'ONU. C'est le «comble de l'hypocrisie», a-t-elle ajouté.

Des milliers de Palestiniens se sont rués mardi après-midi vers un nouveau centre de distribution d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza.

L'épisode est intervenu alors qu'Israël, qui a intensifié à la mi-mai son offensive dans le territoire palestinien, affamé et dévasté par 19 mois de guerre, y met en place un nouveau système de distribution d'aide, contesté par la communauté humanitaire.

«L'important c'est que l'aide et la nourriture soient acheminées à Gaza à grande échelle», a dit Tammy Bruce.

«C'est un terrain compliqué, et ce qui compte, c'est que cela fonctionne», a-t-elle ajouté, estimant que la fondation agit selon les «principes humanitaires d'indépendance et d'impartialité».

La Fondation humanitaire de Gaza (GHF) est accusée au sein de la communauté humanitaire internationale d'aider Israël à atteindre ses objectifs militaires à Gaza, en violation des principes humanitaires, de contourner l'ONU et d'exclure les Palestiniens.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a reconnu «une perte de contrôle momentanée» sur le site, après que l'armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient «effectué des tirs d'avertissement dans la zone située à l'extérieur de l'enceinte».