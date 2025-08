Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé lundi qu'il convoquerait «cette semaine» son cabinet pour «donner des instructions» à l'armée sur la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza.

Keystone-SDA ATS

«Cette semaine, je convoquerai le cabinet pour donner des instructions à Tsahal sur la manière d'atteindre les trois objectifs de guerre que nous avons fixés», a déclaré le Premier ministre au début d'un Conseil des ministres, selon des images publiées par ses services.

«Nous sommes au milieu d'une guerre intense dans laquelle nous avons obtenu des succès très importants, historiques, car nous n'étions pas divisés, car nous étions unis et nous avons combattu ensemble», a-t-il estimé.

«Nous devons continuer à rester unis et à nous battre ensemble pour atteindre les objectifs de la guerre que nous nous sommes fixés: vaincre l'ennemi, libérer nos otages et garantir que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël», a énuméré M. Netanyahu.