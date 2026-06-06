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Conflit armé Gaza : neuf morts dans des frappes israéliennes

ATS

6.6.2026 - 21:31

Les services de secours ont annoncé samedi la mort de neuf personnes dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé avoir tué un «commandant de cellule» de la branche militaire du Hamas.

Au moins 951 Palestiniens ont été tués depuis cette date, selon le ministère de la Santé de Gaza.
Au moins 951 Palestiniens ont été tués depuis cette date, selon le ministère de la Santé de Gaza.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.06.2026, 21:31

En dépit de la trêve conclue en octobre 2025, la bande de Gaza reste en proie à des violences quotidiennes. Dans la ville de Gaza, une frappe de drone a tué sept personnes et en a blessé 15 autres dans le camp de déplacés de Jawazat, selon la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.

L'hôpital al-Chifa de Gaza-ville a indiqué avoir recueilli sept dépouilles. L'hôpital et la Défense civile ont publié une liste nominative des morts, dont trois portent des prénoms féminins, sans préciser leur âge.

«Nous avons visé des terroristes dans ce secteur», a indiqué l'armée israélienne à l'AFP, sans donner plus de détails.

Plus au sud, un homme âgé de 25 ans, Muhannad Othmane Farwana, a été tué en matinée «dans une frappe visant une tente de déplacés», selon la Défense civile. L'hôpital Nasser de Khan Younès a indiqué avoir pris en charge plusieurs blessés à la suite de cette frappe.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a revendiqué l'élimination de Muhannad Farwana dans une «frappe de précision». Elle l'a présenté comme «un commandant de cellule» de la branche armée du Hamas.

La frappe a visé sa tente sur le toit de sa maison, le matin même du jour où il devait se marier, a indiqué à l'AFP son cousin, Mohammed Farwana. La Défense civile a annoncé dans la soirée la mort d'une neuvième personne, identifiée comme un homme de 37 ans, dans une frappe israélienne sur un quartier sud-est de la ville de Gaza.

Cessez-le-feu violé

Israël et le Hamas s'accusent de violer quasi quotidiennement le cessez-le-feu entré en vigueur après deux ans de guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Au moins 951 Palestiniens ont été tués depuis cette date, selon le ministère de la Santé de Gaza placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. L'armée israélienne a fait état de cinq morts dans ses rangs durant la même période.

Les restrictions imposées aux médias et l'accès limité à Gaza empêchent l'AFP de vérifier de manière indépendante le nombre de victimes ou de couvrir librement les combats

Israël. Cessez-le-feu à Gaza en vigueur depuis 12h00 locales

IsraëlCessez-le-feu à Gaza en vigueur depuis 12h00 locales

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