Gaza Trump alerte sur le sort des otages : «certains pourraient être morts»

ATS

6.9.2025 - 02:14

Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi que plus d'otages retenus à Gaza pourraient être morts, en avançant plusieurs chiffres différents. Les Etats-Unis sont en «négociation approfondie» avec le mouvement islamiste Hamas, a-t-il assuré.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne (archives).
Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.09.2025, 02:14

06.09.2025, 07:36

«Il se pourrait que certains soient morts récemment, d'après ce que j'entends. J'espère que c'est faux, mais il y a plus de trente corps dans cette négociation», a déclaré le président américain à la Maison-Blanche, au 700e jour de guerre entre Israël et le Hamas.

Le milliardaire républicain a d'abord avancé le nombre de «38 morts environ, des jeunes et belles personnes mortes», avant d'évoquer les nombres de 20 et 30. Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.

