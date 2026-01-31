  1. Clients Privés
Gaza Plus de dix morts dans des frappes israéliennes

ATS

31.1.2026 - 11:26

Des frappes aériennes israéliennes ont fait onze morts samedi dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Elles interviennent sur fond d'une trêve fragile dans le territoire palestinien entre Israël et le mouvement islamiste palestinien qui s'accusent mutuellement de la violer.

Les blessés ont été admis à l'hôpital de la ville de Gaza, dans le nord du territoire, ainsi qu'à Khan Younès, dans le sud.
KEYSTONE
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.01.2026, 11:26

Le directeur général du ministère de la Santé, Mounir Albourche, a déclaré à l'AFP que 11 personnes avaient été tuées et 20 blessées «à la suite de frappes menées par l'occupation (Israël, ndlr) visant des civils dans une tente et un appartement».

Israël «poursuit ses graves violations de l'accord de cessez-le-feu dans un contexte de grave pénurie de fournitures médicales, de médicaments et d'équipements médicaux», a-t-il ajouté.

Proche-Orient. Gaza: Israël dit avoir «éliminé trois terroristes» près de Rafah

Proche-OrientGaza: Israël dit avoir «éliminé trois terroristes» près de Rafah

Les blessés ont été admis à l'hôpital de la ville de Gaza, dans le nord du territoire, ainsi qu'à Khan Younès, dans le sud.

Dans un communiqué séparé, le bureau de presse du gouvernement du Hamas a précisé que la frappe contre une tente abritant des déplacés avait tué sept membres d'une même famille, dont un enfant et une personne âgée.

