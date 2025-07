L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir identifié la veille un projectile tiré en direction de sites de distribution d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Le Hamas indique avoir ciblé un «site de commandement et de contrôle ennemi» dans ce même secteur.

Des colis d'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial sont distribués après leur arrivée dans les entrepôts de l'organisation à Gaza, le 26 juin 2025 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette annonce intervient à l'heure où se multiplient les critiques d'organisations internationales sur «une propagation de la famine» dans le territoire palestinien dévasté par la guerre.

Israël nie être responsable des pénuries alimentaires chroniques et accuse le mouvement islamiste palestinien Hamas de détourner l'aide.

«Hier soir, l'armée israélienne a identifié un projectile tiré depuis la région de Khan Younès, dans le sud de Gaza, en direction de la zone où se trouvent les sites de distribution d'aide humanitaire à Rafah», affirme l'armée dans un communiqué publié jeudi.

Elle ajoute que le projectile était tombé à environ 250 mètres d'un site d'aide humanitaire adjacent au «corridor de Morag», entre les villes de Khan Younès et Rafah, sans faire état de dégâts ou de victimes.

«Site ennemi visé»

Trois points de distribution gérés par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une organisation au financement opaque soutenue par les Etats-Unis et Israël, sont situés dans le sud du territoire palestinien.

Dans un communiqué, la branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, a indiqué avoir visé «un site de commandement et de contrôle ennemi dans l'axe Morag mercredi soir».

«Malgré le tir du projectile, le site de distribution d'aide dans la zone de Morag a ouvert aujourd'hui (...) et des dizaines de milliers de colis alimentaires hebdomadaires ont été distribués aux familles», a assuré l'armée israélienne.

«Le tir de projectile est un nouvel exemple des tentatives incessantes de l'organisation terroriste pour saboter de manière systématique et brutale le programme de distribution d'aide», a-t-elle ajouté.

Une «famine massive» se propage

Plus d'une centaine d'organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme ont averti qu'une «famine massive» se propageait dans la bande de Gaza après plus de 21 mois de guerre dans le territoire palestinien, déclenchée par l'attaque du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023.