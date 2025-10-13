Quatre dépouilles d'otages remises à l'armée israélienne

Les dépouilles de quatre otages retenus à Gaza ont été remises lundi par le Hamas à l'armée israélienne via la Croix-Rouge et sont arrivées sur le sol israélien, a annoncé l'armée.

Le Hamas retient encore les dépouilles de 24 autres otages (archives). Imago

Keystone-SDA ATS

«Quatre cercueils d'otages décédés, escortés par les forces de Tsahal et du Shin Bet (service israélien de sécurité intérieure, NDLR), ont franchi la frontière israélienne il y a peu de temps et sont actuellement en route vers l'Institut national de médecine légale, où auront lieu les procédures d'identification», a indiqué l'armée israélienne.

Le Hamas retient encore les dépouilles de 24 autres otages, qu'il a acceptées de restituer à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide des Etats-Unis et entré en vigueur vendredi à 11h00 suisses.

«Le Hamas est tenu de respecter l'accord et de prendre les mesures nécessaires pour restituer tous les otages décédés», indique lundi l'armée lundi.

Localiser les dépouilles

La veille, les autorités israéliennes avaient dit anticiper que tous les otages morts ne seraient pas restitués lundi, auquel cas un «organisme international» prévu dans le plan américain aiderait, selon la même source, à les localiser.

Lors de leur attaque sans précédent contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza, les militants dirigés par le mouvement islamiste Hamas ont enlevé 251 personnes et les ont emmenées dans la bande de Gaza.

La plupart d'entre elles ont été remises lors de deux trêves précédentes au cours des deux dernières années de guerre.

Le Hamas détenait encore 47 personnes enlevées le 7-Octobre, vivantes ou mortes jusqu'à l'échange de lundi. La dépouille d'un soldat israélien tué lors d'une autre guerre en 2014 était également détenue à Gaza.

Ces libérations, qui interviennent dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se font en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Israël a annoncé lundi avoir libéré 1968 détenus.

«L'administration pénitentiaire israélienne a procédé à la libération des terroristes emprisonnés conformément à l'accord de retour des otages» dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, indique un communiqué officiel.