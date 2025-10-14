L'armée israélienne a indiqué mardi soir que quatre nouvelles dépouilles d'otages encore retenues par le groupe islamiste palestinien Hamas à Gaza avaient été remises à la Croix-Rouge.

Des fleurs et une pancarte avec l'inscription «Désolé» en hébreu sont placées sur un banc devant l'institut médico-légal Abu Kabir, où se déroule le processus d'identification des quatre corps remis par le Hamas, à Tel-Aviv, mardi 14 octobre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, quatre cercueils contenant les dépouilles des otages décédés ont été transférés sous sa garde et sont en route vers l'armée israélienne et le Shin Bet [service israélien de la sécurité intérieure, NDLR] dans la bande de Gaza», a indiqué l'armée dans un communiqué.