Le président américain Donald Trump a appelé les négociateurs d'Israël et du Hamas à «avancer rapidement» lors des pourparlers prévus lundi en Egypte pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il juge «très positives» les discussions engagées avec le mouvement palestinien.

Donald Trump vise le prix Nobel de la paix, qui sera décerné vendredi à Oslo. ATS

Keystone-SDA ATS

«Des discussions très positives ont eu lieu ce week-end avec le Hamas et des pays du monde entier afin de libérer les otages, mettre fin à la guerre à Gaza, mais, surtout, enfin instaurer la paix tant attendue au Moyen-Orient», a déclaré le président américain dimanche soir sur son réseau social Truth Social.

«On m'a dit que la première phase devrait être achevée cette semaine et je demande à tout le monde d'avancer rapidement», a-t-il ajouté au sujet des pourparlers de lundi.