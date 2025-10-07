  1. Clients Privés
«Nous en sommes très proches» Gaza: Trump assure qu’il existe une «réelle chance» de conclure un accord de paix

Basile Mermoud

7.10.2025

Donald Trump a assuré mardi qu'il y avait une «réelle chance» de conclure un accord de paix pour Gaza, au moment où des pourparlers indirects entre émissaires israéliens et le Hamas se poursuivent en Egypte.

La Maison Blanche avait annoncé que l'émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président qui n'a pas de fonction officielle, participaient au processus de paix (archive).
La Maison Blanche avait annoncé que l'émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président qui n'a pas de fonction officielle, participaient au processus de paix (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

07.10.2025, 19:54

07.10.2025, 20:29

Le président américain a proposé un plan en 20 points pour mettre fin au conflit, déclenché il y a deux ans jour pour jour par l'attaque du Hamas, la plus meurtrière de l'histoire d'Israël.

«Nous sommes très proches d'un accord», a encore dit Donald Trump, pendant un échange avec des journalistes à l'occasion de la visite à Washington du Premier ministre canadien Mark Carney.

Proche-Orient. Karin Keller-Sutter : «Le désespoir et l'immense douleur doivent cesser»

Proche-OrientKarin Keller-Sutter : «Le désespoir et l'immense douleur doivent cesser»

Il a assuré qu'une «équipe» américaine était impliquée dans les discussions en cours. La Maison Blanche avait annoncé que l'émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président qui n'a pas de fonction officielle, participaient à ce processus.

