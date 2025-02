«Si tous les otages ne sont pas ramenés samedi, qu'un véritable enfer se déchaîne»

Donald Trump a qualifié de «terrible» la menace du Hamas de reporter la prochaine libération d'otages, promettant un véritable «enfer» si ceux-ci n'étaient pas «tous ramenés avant samedi midi».

Pour le président américain, Israël devrait «annuler» l'accord de cessez-le-feu avec le mouvement islamiste palestinien si cette date limite est dépassée. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«En ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas ramenés d'ici samedi midi -- je pense que c'est une date convenable -- je dirais: +annulez-le et rien ne va plus, qu'un véritable enfer se déchaîne+», a-t-il déclaré à la presse depuis la Maison Blanche.

Le président américain a en outre affirmé qu'il envisageait d'arrêter les aides à l'Egypte et à la Jordanie si elles n'accueillaient pas les Palestiniens de Gaza, comme le prévoit son plan. Une éventualité d'accueil que les deux pays refusent fermement à ce stade.

«Ils adoreraient quitter Gaza»

«Nous avons parlé à beaucoup de Palestiniens. Ils adoreraient quitter Gaza s'ils pouvaient trouver un endroit où vivre», a déclaré Donald Trump lundi dans son Bureau ovale.

«Ils ont été persécutés, on leur a craché dessus, ils ont été traités comme des déchets, et ils adoreraient quitter Gaza, mais jusque-là, ils n'avaient pas d'alternative», a-t-il soutenu.

L'Egypte avait rejeté plus tôt lundi «tout compromis» portant atteinte aux droits des Palestiniens vivant à Gaza, selon un communiqué publié après la rencontre du ministre des Affaires étrangères égyptien avec son homologue américain à Washington.

Le roi de Jordanie Abdallah II, qui doit rencontrer Donald Trump mardi à Washington, avait la semaine passée rejeté «toute tentative» visant à prendre le contrôle des Territoires palestiniens et déplacer ses habitants.