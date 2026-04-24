Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a annoncé vendredi sur X que le gouvernement américain gelait pour 344 millions de dollars de cryptomonnaies détenues «sur différents portefeuilles liés à l'Iran», alors que Washington tente d'accentuer la pression sur Téhéran.

L'annonce de Scott Bessent intervient alors que l'envoyé spécial de la Maison Blanche, Steve Witkoff, et le beau-fils du président, Jared Kushner, doivent se rendre samedi à Islamabad. KEYSTONE

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«Nous surveillons l'argent que Téhéran tente désespérément de faire bouger hors du pays et visons toutes les lignes de vie financières liées au régime», a assuré M. Bessent dans son message.

La volonté affirmée est de «dégrader systématiquement la capacité de Téhéran à générer, bouger et rapatrier des fonds», a-t-il ajouté. Washington tente d'accentuer la pression sur l'Iran afin que le pays lève le blocage imposé au trafic maritime transitant par le détroit d'Ormuz.

Téhéran a décidé de fermer ce bras de mer stratégique, où transitent environ 20% des hydrocarbures mondiaux, en représailles aux hostilités déclenchées après les attaques menées par les Etats-Unis et Israël sur le pays le 28 février dernier, qui ont fait basculer la région dans un nouveau conflit.

Washington et Téhéran se sont entendus pour mettre en place un cessez-le-feu afin de donner une chance à des négociations dont le premier round n'a rien donné. Le président américain Donald Trump a décidé de prolonger unilatéralement le cessez-le-feu indéfiniment.

L'annonce de Scott Bessent intervient alors que l'envoyé spécial de la Maison Blanche, Steve Witkoff, et le beau-fils du président, Jared Kushner, doivent se rendre samedi à Islamabad (Pakistan), afin de rencontrer une délégation iranienne pour un nouveau cycle de négociations.