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Guerre au Moyen-Orient Washington gèle 344 millions de dollars de cryptomonnaies iraniennes

ATS

24.4.2026 - 22:54

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a annoncé vendredi sur X que le gouvernement américain gelait pour 344 millions de dollars de cryptomonnaies détenues «sur différents portefeuilles liés à l'Iran», alors que Washington tente d'accentuer la pression sur Téhéran.

L'annonce de Scott Bessent intervient alors que l'envoyé spécial de la Maison Blanche, Steve Witkoff, et le beau-fils du président, Jared Kushner, doivent se rendre samedi à Islamabad.
L'annonce de Scott Bessent intervient alors que l'envoyé spécial de la Maison Blanche, Steve Witkoff, et le beau-fils du président, Jared Kushner, doivent se rendre samedi à Islamabad.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.04.2026, 22:54

«Nous surveillons l'argent que Téhéran tente désespérément de faire bouger hors du pays et visons toutes les lignes de vie financières liées au régime», a assuré M. Bessent dans son message.

La volonté affirmée est de «dégrader systématiquement la capacité de Téhéran à générer, bouger et rapatrier des fonds», a-t-il ajouté. Washington tente d'accentuer la pression sur l'Iran afin que le pays lève le blocage imposé au trafic maritime transitant par le détroit d'Ormuz.

Téhéran a décidé de fermer ce bras de mer stratégique, où transitent environ 20% des hydrocarbures mondiaux, en représailles aux hostilités déclenchées après les attaques menées par les Etats-Unis et Israël sur le pays le 28 février dernier, qui ont fait basculer la région dans un nouveau conflit.

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Washington et Téhéran se sont entendus pour mettre en place un cessez-le-feu afin de donner une chance à des négociations dont le premier round n'a rien donné. Le président américain Donald Trump a décidé de prolonger unilatéralement le cessez-le-feu indéfiniment.

L'annonce de Scott Bessent intervient alors que l'envoyé spécial de la Maison Blanche, Steve Witkoff, et le beau-fils du président, Jared Kushner, doivent se rendre samedi à Islamabad (Pakistan), afin de rencontrer une délégation iranienne pour un nouveau cycle de négociations.

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