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Jusqu'à nouvel ordre Gel provisoire du fonds «anti-instrumentalisation» de Trump

ATS

29.5.2026 - 16:34

Une juge fédérale américaine a gelé vendredi le fonctionnement du fonds d’indemnisation «anti-instrumentalisation» créé par l’administration Trump. Ce fonds, doté d’environ 1,8 milliard de dollars, est suspendu dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

Le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis à Washington, D.C.
Le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis à Washington, D.C.
ATS

Keystone-SDA

29.05.2026, 16:34

29.05.2026, 16:42

La juge interdit jusqu'à nouvel ordre au gouvernement toute action concernant ce fonds, y compris de l'alimenter financièrement ou d'en retirer de l'argent, ou d'examiner les demandes d'indemnisation. Un nouvel examen de la mesure est prévu le 12 juin.

Ce fonds, alimenté par de l'argent public, a un montant de 1,776 milliard de dollars, en référence à la date de la création des États-Unis. Il doit permettre d'indemniser des alliés de Donald Trump qui auraient, selon lui, été poursuivis ou condamnés de manière indue sous la présidence de son prédécesseur, Joe Biden. Cela concernerait notamment les assaillants du Capitole, le 6 janvier 2021, depuis lors graciés par Trump.

Cette initiative avait été critiquée par ses opposants démocrates, qui y voyaient la création d'une «caisse noire» afin de rémunérer les alliés du président américain. Des voix du côté républicain s'étaient également opposées à ce fonds.

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