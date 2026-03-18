Alors que l'inquiétude monte à Genève sur les conséquences de la tenue du Sommet du G7 à Evian-les-Bains (F) en juin, le Conseil d'Etat a, pour la première fois, fait le point de la situation mercredi devant les médias. Il veut que la France autorise des manifestations sur son territoire.

Pour la première fois, le Conseil d'Etat genevois a fait le point mercredi devant les médias sur la tenue du Sommet du G7 à Evian (F) en juin. Il veut que la France autorise la tenue d'une manifestation sur son territoire (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«La France doit garantir un lieu pour une manifestation. Il n'est pas acceptable que la question du débat démocratique soit reportée sur notre territoire et gérée par le canton», a déclaré la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast, en charge du Département des institutions et du numérique (DIN). Et la socialiste de rappeler que Genève et la Suisse ne sont ni organisateurs ni parties prenantes au sommet.

«La priorité du Conseil d'Etat est d'assurer la sécurité du canton et de prendre toutes les mesures à cet effet. Nous avons fait valoir cette inquiétude à la Confédérération dès l'été et posé nos exigences», a expliqué la magistrate de tutelle de la police et présidente de la délégation du gouvernement au G7. De nombreuses séances ont eu lieu depuis.

Carole-Anne Kast était d'ailleurs à Paris mardi avec la commandante de la police cantonale Monica Bonfanti, responsable de la coordination cantonale des forces de police lémaniques, pour poursuivre les travaux préparatoires avec les autorités françaises. Selon elle, les relations sont très bonnes au niveau opérationnel, la collaboration des polices et des gardes-frontières fonctionne bien.

«Prendre leurs responsabilités»

En revanche, «au niveau politique, c'est plus compliqué concernant la question d'un contre-sommet», a-t-elle admis. «C'est une question de la plus haute importance que nous avons articulée tôt dans les discussions», a-t-elle poursuivi, avant d'indiquer que le Conseil d'Etat n'a pas de «réponse et c'est un point d'insatisfaction. Nous sommes un peu frustrés.»

D'après Carole-Anne Kast, la France est «entrée en matière sur le principe» d'une manifestation, «mais il n'y a rien de très concret.» «Nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités», a-t-elle insisté. La conseillère d'Etat a eu un échange avec la préfète de Haute-Savoie sur cette question.

«Nous avons rappelé à la France le trauma qu'a vécu Genève en 2003. Le Conseil d'Etat est particulièrement attentif à ne pas revivre cette situation», a souligné son président Thierry Apothéloz. Ce sont d'ailleurs les inquiétudes «légitimes» qui s'expriment peu à peu sur les nuisances liées à des manifestations qui pourraient dégénérer qui ont incité l'exécutif cantonal à faire le point.

Le collectif de la Grève féministe a déposé une demande d'autorisation pour manifester le 14 juin, avec des revendications élargies au G7. Le canton n'a pas encore pris de décision, au vu de la difficulté d'évaluer les risques trois mois à l'avance. «La situation géopolitique est très instable et peut avoir des impacts dans une ville internationale comme Genève», a justifié Mme Kast.

Participation financière

Comme déjà annoncé, les cantons de Genève, de Vaud et du Valais recevront un appui de l'armée pour la sécurisation du sommet international, dans le cadre d'une large coopération avec les autorités civiles et les polices cantonales. «Nous marchons main dans la main avec la Confédération. La sécurité est aussi un enjeu pour elle», a relevé la magistrate.

Les trois cantons ont demandé à la Confédération de reconnaître le statut d'événement extraordinaire, afin d'obtenir une participation financière pouvant couvrir jusqu'à 80% des coûts estimés à plusieurs millions de francs. Un soutien financier est aussi attendu de la France pour couvrir les frais de sécurité incombant à Genève et à la Suisse.

Compte tenu de l'interdiction d'événements à fort impact, le Conseil d'Etat salue la décision de la Ville de Genève de refuser l'installation d'un village alternatif contre le G7 dans un de ses parcs. «Cela nous paraît juste et cohérent», a déclaré Carole-Anne Kast. Et de prévenir: la mobilité sera restreinte en raison de contrôles renforcés aux frontières. «Il faudra privilégier le télétravail.»