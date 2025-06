Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont scellé mercredi un accord de libre circulation entre l'enclave britannique de Gibraltar et l'Espagne. La question restait en suspens depuis le Brexit.

La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, accueille le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, avant une réunion à Bruxelles, en Belgique, le 11 juin 2025. Le Royaume-Uni et l'Espagne ont conclu un accord sur l'avenir de Gibraltar, mettant fin à quatre années de négociations intermittentes. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cet accord, qui doit encore être ratifié, vise à supprimer «toutes les barrières physiques, les vérifications et les contrôles sur les personnes et les biens circulant entre l'Espagne et Gibraltar», ont indiqué Bruxelles et Londres dans un communiqué conjoint.

Près de 15'000 personnes, pour la plupart des Espagnols, passent chaque jour la frontière pour se rendre dans ce territoire britannique de quelque 34'000 habitants afin d'y travailler.

L'accord «apportera sécurité juridique et sérénité aux personnes et aux entreprises de la région», a souligné le commissaire européen Maros Sefcovic devant la presse à Bruxelles.

Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en 2020, laissant non résolue la relation entre Gibraltar – historiquement une base militaire importante pour les Britanniques – et le bloc européen.

Cédé en 1713

A la fin 2020, Madrid et Londres sont parvenus in extremis à un accord provisoire, afin de maintenir la liberté de mouvement à la frontière entre l'Espagne et le Rocher. Mais la signature d'un accord définitif tardait à se concrétiser.

L'accord scellé mercredi «apporte une solution pratique après des années d'incertitude», s'est réjoui le ministre britannique des affaires étrangères, David Lammy.

Par la route, la frontière sera fluide entre Gibraltar et l'Espagne, sans contrôle des personnes qui la traversent. Pour les arrivées par avion à l'aéroport de Gibraltar, un double contrôle sera effectué par des fonctionnaires gibraltariens et espagnols. Les fonctionnaires espagnols seront chargés de garantir l'intégrité de l'espace Schengen.

Avec le protocole sur l'Irlande du Nord convenu par Londres et Bruxelles en 2023, Gibraltar était le dernier territoire britannique sans un accord clarifiant sa future relation avec l'UE.

L'Espagne a cédé Gibraltar à la couronne britannique en 1713 dans le cadre du traité d'Utrecht, mais elle n'a, depuis lors, jamais cessé d'en revendiquer la souveraineté, ce qui donne lieu à des tensions régulières entre Madrid et Londres.