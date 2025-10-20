Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne

Pour Giulia Devescovi, elle est «peut-être l'un des meilleurs Premiers ministres, après Silvio Berlusconi» : trois ans après sa constitution, le gouvernement ultraconservateur de Giorgia Meloni tutoie des records de longévité, sans réelle menace à l'horizon.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«C'est une personne sérieuse», ajoute cette médecin de 31 ans, au cours d'un meeting du candidat de droite aux élections régionales de Toscane début octobre à Florence.

La première présidente du conseil de l'Histoire italienne, dont le parti post-fasciste Fratelli d'Italia a remporté 26% des voix en septembre 2022, se targue régulièrement d'être à la tête d'un des gouvernements les plus durables de l'après-guerre, dans un pays accoutumé à l'instabilité politique.

Et l'exercice du pouvoir, loin d'avoir érodé la popularité de sa formation, semble au contraire l'avoir consolidée, comme en témoignent les derniers scrutins régionaux.

«Du cran»

Une stabilité que Giorgia Meloni paraît devoir autant à une opposition de gauche divisée entre le Parti Démocrate et le Mouvement 5 étoiles, qu'à l'absence de faux pas rédhibitoire.

«C'est une fille très intelligente mais..., en pratique, elle n'a pas fait grand-chose», estime ainsi Maria, 68 ans, profitant du début de soirée à Garbatella, le quartier populaire du sud de Rome qui a vu grandir Giorgia Meloni. Mais «je n’arrive à trouver personne qui puisse arriver au pouvoir à sa place», concède la Romaine.

A 300 km de là, sur la pittoresque place San Lorenzo de Florence, un bastion de gauche où elle est allée soutenir le candidat de la coalition gouvernementale que son parti forme avec la Ligue de Matteo Salvini (extrême droite) et le parti conservateur Forza Italia, Giorgia Meloni vante les «résultats» de son gouvernement, notamment en matière économique.

En trois ans, «la valeur de la Bourse a doublé, (...) nos obligations d'État sont parmi les plus recherchées du monde et leur rendement est inférieur à celui des obligations françaises», exulte-t-elle devant une marée de drapeaux «Fratelli d'Italia».

Avant d'ajouter : «une nation de premier plan comme l'Italie ne sera la roue de secours de personne», une allusion au rôle de «partenaire mineur» de la France et de l'Allemagne auquel son pays a longtemps été cantonné par la gauche, selon elle.

Avoir redonné à Rome une visibilité sur la scène diplomatique, où la Première ministre cultive sa proximité avec le président américain Donald Trump et semble avoir un siège à toutes les tables de négociation - de la bande de Gaza à l'Ukraine -, a été une stratégie payante. Giorgia Meloni «a fait de l'Italie un État important», juge Camilla Bozzo, une militante de droite de 35 ans rencontrée à Florence.

«Giorgia Meloni, la GRANDE Première ministre de l'Italie (...) fait un travail incroyable pour le merveilleux peuple d'Italie (...)», a écrit Donald Trump lui-même sur son réseau Truth Social mi-octobre, au lendemain d'un sommet sur Gaza en Egypte à l'occasion duquel le milliardaire américain l'avait qualifiée de «belle jeune femme».

Depuis Garbatella, Martina Ladina, 36 ans, voit elle aussi en Giorgia Meloni une cheffe de gouvernement qui «a du cran» : «même lorsqu'elle discute avec d'autres chefs d'État et qu'elle maîtrise toutes ces langues, elle parvient à tenir tête aux autres hommes», ajoute cette jeune chômeuse.

Aucun «dérapage majeur»

Pour Lorenzo Pregliasco, le fondateur de l'institut de sondage YouTrend, cet «activisme» de la Première ministre italienne à l'international l'a aidée à «consolider son image de leader» car «elle n'a pas essuyé de dérapages majeurs».

Et sur le plan national, note-t-il, Giorgia Meloni n'a pas non plus pris de décisions controversées de nature à lui aliéner son électorat. L'immigration clandestine, dont la cheffe du gouvernement et ses alliés ont fait leur cheval de bataille, est en baisse mais l'exécutif, pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre dans un pays vieillissant et à la natalité en berne, a augmenté le nombre des visas de travail pour les ressortissants non-européens.

Alors que les Italiens, selon les enquêtes d'opinion, se disent surtout préoccupés par le pouvoir d'achat et la santé, le gouvernement Meloni, farouchement opposé à un salaire minimum, a freiné les prestations sociales et peine à réformer un système sanitaire public à bout de souffle.

«Une part importante des électeurs italiens (...), même s'ils n'apprécient pas forcément Giorgio Meloni, Fratelli d'Italia ou la droite, considèrent Meloni préférable à une solution alternative qui n'est pas clairement identifiée», selon Lorenzo Pregliasco.

Dans les derniers sondages nationaux, Fratelli d'Italia se maintient autour de 30% des intentions de vote, un chiffre supérieur à celui des élections législatives de 2022.

Et à l'heure de l'accord de paix entre Israël et le Hamas, la pression des centaines de milliers d'Italiens descendus dans la rue ces dernières semaines pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens et dénoncer l'inertie du gouvernement semble s'estomper.

«Si elle n'est pas d'accord (avec ces manifestations), c'est qu'elle est fasciste», assène Mirella, 62 ans, tout en assistant à la valse des passants de Garbatella.

A ses côtés, son amie Lucrezia, 58 ans, se plaint des impôts et du manque de services publics. Avant de lancer, dans un éclat de rire : «en tout cas, Giorgia Meloni porte de magnifiques boucles d'oreille».

