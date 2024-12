Les glissements de terrain qui ont frappé l'est de l'Ouganda fin novembre ont fait au moins 36 morts, a annoncé dimanche le gouvernement ougandais selon un nouveau bilan provisoire. Il a précisé précisant que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues.

Une chaussure dans une zone où la terre a été déplacée par les inondations et les glissements de terrain à Masugu, le 28 novembre 2024. AFP

ATS ATS

Au moins cinq villages ont été ravagés par des coulées de terre et de boue à la suite de pluies de forte intensité le mois dernier dans ce pays d'Afrique de l'Est.

«Pour l'instant, nous avons pu confirmer que 36 personnes sont mortes dans les glissements de terrain» dans le district de Bulambuli, a déclaré Lillian Aber, la ministre ougandaise des Secours et de la Préparation aux catastrophes.

«Plusieurs personnes sont toujours portées disparues et nous pensons qu'elles sont mortes», a-t-elle indiqué à l'AFP.

En outre, plus de 5000 foyers de cette zone de l'est de l'Ouganda devront être déplacés en raison d'une «énorme fissure dans la terre dans les montagnes sur une distance d'environ 70 kilomètres» découverte récemment, et qui risque de causer une nouvelle catastrophe, a annoncé la ministre.

Deux semaines ont été données aux foyers visés avant que le gouvernement ne procède à des évacuations forcées.

«En tant que gouvernement, nous ne pouvons pas attendre qu'une catastrophe se produise», a déclaré la ministre, précisant qu'une aide financière et en lopins de terre était proposée aux habitants pour leur relocalisation.

Les districts concernés sont Bulambuli, Mbale, Sironko, Kapchorwa, Kween, Bukwo et Bududa.

Impact d'El Niño

Les dernières saisons des pluies en Afrique de l'Est ont été plus violentes que la normale, aggravées par le phénomène climatique El Niño. Lors de la précédente, entre mars et mai, au moins deux personnes avaient péri en Ouganda.

Au Kenya voisin, les intempéries avaient fait au moins 228 morts, 72 disparus et plus de 200'000 déplacés entre mars et mai, selon des chiffres officiels.

En février 2010, l'est de l'Ouganda avait connu un glissement de terrain parmi les plus dévastateurs de l'histoire du pays, faisant plus de 350 morts dans le district de Bududa, au pied du Mont Elgon.