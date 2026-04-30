Accusations de narcotrafic : Claudia Sheinbaum exige des preuves des États-Unis

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a demandé jeudi aux Etats-Unis de fournir des preuves «irréfutables» dans l'affaire du gouverneur du parti au pouvoir et de neuf personnes accusées de liens avec le narcotrafic par le parquet fédéral de New York.

C'est la première fois, a reconnu la présidente mexicaine, qu'un gouverneur, un sénateur et un maire en exercice sont accusés de liens avec le narcotrafic (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Ruben Rocha Moya, membre du parti au pouvoir Morena, gouverne l'Etat de Sinaloa (nord-ouest) depuis 2021 et est considéré comme proche de l'ex-président de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador. Les autres personnes mises en cause sont également membres du parti au pouvoir.

Si le parquet général du Mexique «reçoit des preuves solides et irréfutables conformément à la législation mexicaine ou si, dans le cadre de sa propre enquête, il trouve des éléments constitutifs d'un délit, il devra donner suite» à la demande d'extradition des Etats-Unis, a déclaré la présidente Sheinbaum lors de sa conférence de presse matinale.

La dirigeante de gauche a ajouté que si aucune preuve n'était présentée contre les personnes visées, il serait évident que «l'objectif de ces accusations de la part du département (américain, ndlr) de la Justice est politique».

«Nous n'allons protéger personne»

C'est la première fois, a reconnu la présidente, qu'un gouverneur, un sénateur et un maire en exercice sont accusés de liens avec le narcotrafic.

Le parquet fédéral de New York accuse M. Rocha Moya et neuf autres responsables mexicains, actuels ou anciens, de s'être associés au cartel de Sinaloa «pour distribuer des quantités massives de stupéfiants aux Etats-Unis». «Nous n'allons protéger personne», a affirmé Mme Sheinbaum jeudi.

Elle a ajouté que, parmi les preuves présentées jusqu'à présent, figure une feuille sur laquelle apparaissent de supposés paiements de pots-de-vin aux responsables politiques visés.

Enquête au Mexique aussi

Le parquet général du Mexique a annoncé mercredi soir l'ouverture d'une enquête à l'égard des personnes visées par la justice américaine afin de «déterminer s'il existe des éléments de preuve».

Le gouvernement de Donald Trump fait pression depuis des mois sur le Mexique pour qu'il mette un terme au trafic de drogue vers son territoire, en particulier celui du fentanyl, et menace d'imposer des droits de douane comme sanction ou de recourir à ses troupes pour traquer les narcotrafiquants sur le territoire mexicain.

En réponse, le gouvernement Sheinbaum a augmenté les saisies et intensifié les opérations contre les barons de la drogue dans le pays, tels Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», mort en février au terme d'une intervention de l'armée.