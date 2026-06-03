Les transports en commun et les services publics ont été fortement perturbés mercredi au Portugal en raison d'une grève générale de 24 heures convoquée par la principale confédération syndicale du pays. Le but de cette action est de protester contre un projet de réforme du code du travail.

«L'attaque est brutale, la grève est générale!», ont scandé des centaines de manifestants qui ont défilé dans les rues de Lisbonne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), le mouvement social a stoppé la production dans au moins une vingtaine d'usines, mais il touchait surtout les entreprises publiques de transports, les services municipaux comme la collecte de déchets, les écoles ou les hôpitaux.

«Le gouvernement doit écouter la réalité de celles et ceux qui travaillent, la réalité des bas salaires, de la précarité croissante, des horaires de travail de plus en plus dérégulés», a déclaré le secrétaire général de la CGTP Tiago Oliveira.

«L'immense majorité des travailleurs portugais est au travail (...) Dans le secteur privé, l'adhésion à la grève d'aujourd'hui est absolument marginale», a affirmé de son côté la ministre du Travail, Maria do Rosario Palma Ramalho.

Le gouvernement a reconnu que les services de santé et les transports en commun ont été perturbés, mais que les services minimum décrétés avaient été respectés.

Dans l'enseignement public, «entre 38% et 45% des écoles sont fermées», a précisé la ministre. Dans les aéroports, la grève a provoqué l'annulation de 45% des quelque 1500 vols prévus mercredi, a indiqué le gestionnaire aéroportuaire ANA.

Déjà une grève générale en décembre

Le gouvernement de droite du Premier ministre Luis Montenegro a présenté l'été dernier un projet de réforme du code du travail visant notamment à simplifier les procédures de licenciement, allonger la durée des contrats à durée déterminée, offrir plus de flexibilité aux entreprises pour organiser le temps de travail ou encore élargir le service minimum en cas de grève.

En réaction, les syndicats avaient déjà organisé une grève générale en décembre dernier, la première en 12 ans, mais ce mouvement avait été soutenu par la confédération syndicale UGT, plus modérée, qui n'a pas adhéré à celui de mercredi.

L'exécutif a négocié pendant des mois avec les représentants du patronat et l'UGT pour essayer de parvenir à un accord autour de son projet, mais les discussions ont fini par échouer.

L'exécutif a entretemps déposé au Parlement une version légèrement amendée de la réforme présentée l'année dernière mais, comme il est minoritaire, il doit désormais tenter d'obtenir le soutien de l'opposition socialiste ou de l'extrême droite, qui se sont déjà montrés très réticents.

«L'attaque est brutale»

«L'attaque est brutale, la grève est générale!», ont scandé des centaines de manifestants qui ont défilé dans les rues de Lisbonne en direction de l'Assemblée, où le texte sera examiné par les députés le 18 juin.

La grève de mercredi représente «le signal dont le gouvernement et le Parlement ont besoin pour freiner la réforme», a commenté à l'AFP Rafael Medeiros, un manifestant de 30 ans.