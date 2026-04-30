L’astuce discrète des républicains pour asseoir leur domination électorale

À l'approche des élections de mi-mandat, le paysage politique américain est en pleine recomposition. Le redécoupage des circonscriptions électorales et une décision judiciaire consolident les positions républicaines derrière Donald Trump. Les réactions hostiles se font toutefois virulentes, et le bras de fer pourrait bien se prolonger devant les juridictions compétentes.

Le redécoupage des circonscriptions électorales, connu sous le nom de «gerrymandering», est une pratique ancienne et bien ancrée aux États-Unis. Photomontage / Keystone et Steve Nass/CC-BY-SA (Wikipédia Commons)

Keystone-SDA, Philipp Dahm SDA

Pas le temps ? blue News résume pour toi De nouveaux découpages électoraux en Floride pourraient assurer aux républicains des sièges supplémentaires au Congrès américain.

Un jugement de la Cour suprême affaiblit la protection des minorités lors du découpage des circonscriptions électorales.

Les démocrates et les organisations de défense des droits civiques critiquent ces développements qu'ils jugent politiquement motivés et potentiellement discriminatoires. Montre plus

Plusieurs décisions récentes sur le redécoupage électoral dans le sud des États-Unis offrent un souffle nouveau aux républicains à l'approche des élections de mi-mandat de novembre.

En Floride, État conservateur et troisième plus peuplé du pays, les deux chambres législatives ont adopté mercredi une nouvelle carte des 28 circonscriptions électorales, selon la Chambre des représentants floridienne. Ce redécoupage pourrait permettre aux républicains de remporter jusqu'à quatre sièges supplémentaires à la Chambre des représentants fédérale de Washington, d'après les médias.

Bien que les bleus aient la majorité des voix, ce sont les bleus ou les jaunes qui l'emportent selon le découpage des circonscriptions. M.boli / Wikipédia Commons / CC BY-SA 4.0

Le redécoupage doit encore recevoir l'aval du gouverneur Ron DeSantis, une étape considérée comme purement formelle dans la mesure où c'est lui-même qui en a soumis la proposition lundi. La carte électorale ainsi redessinée pourrait néanmoins faire l'objet de recours judiciaires, la constitution floridienne interdisant explicitement tout redécoupage visant à avantager ou à pénaliser un parti ou des élus.

La présidente du Parti démocrate en Floride, Nikki Fried, s'est montrée particulièrement sévère à l'égard de cette loi et des républicains. Elle a déclaré qu'ils savaient tous pertinemment que cette décision était erronée, inconstitutionnelle, illégale et contraire au serment qu'ils avaient prêté en prenant leurs fonctions.

Les républicains ont le vent en poupe

Par ailleurs, la Cour suprême des États-Unis a jugé inconstitutionnel le découpage des circonscriptions électorales en Louisiane. Cette décision, rendue par un panel de juges majoritairement conservateurs, fragilise la loi électorale de 1965, pourtant conçue pour garantir l'égalité: celle-ci prévoyait en effet de prendre en compte les minorités dans la délimitation des circonscriptions, afin que les groupes historiquement discriminés puissent plus aisément voter en faveur de candidats issus de leur propre communauté.

Lors du prononcé du jugement, le juge Samuel Alito a précisé qu'il ne suffirait désormais plus de démontrer qu'une minorité se trouve dans l'impossibilité de choisir son candidat dans certaines conditions : il faudrait dorénavant apporter la preuve d'une discrimination intentionnelle dans le tracé des circonscriptions électorales.

La décision ne contraint pas l'État de Louisiane à créer une deuxième circonscription à majorité noire. Il s'agit d'un revers significatif pour les démocrates: leur candidat noir au Congrès, Cleo Fields, pourrait en pâtir directement.

L'organisation de défense des droits civiques NAACP a dénoncé ce jugement comme ouvrant la voie à une discrimination sans répercussions juridiques. Janai Nelson, directrice du fonds d'aide juridique de la NAACP, a déclaré sur CNN que d'autres États s'apprêtaient à adopter à leur tour ce qu'elle a qualifié de « cartes électorales racistes à la Alito ». Selon elle, ce mode de découpage électoral affaiblit le poids des électeurs noirs et d'autres groupes marginalisés, désormais avec la bénédiction de la Cour suprême.

«Gerrymandering»

Le redécoupage des circonscriptions électorales, connu sous le nom de «gerrymandering», est une pratique ancienne et bien ancrée aux États-Unis. Elle s'explique par la nécessité de redéfinir les circonscriptions à l'issue de chaque recensement décennal, afin que chacune d'elles regroupe un nombre d'habitants comparable. C'est d'ailleurs cet argument qu'a invoqué DeSantis pour justifier la mesure adoptée en Floride.

Dans les faits, les partis exploitent fréquemment ce processus à leur avantage. Il leur est ainsi possible de rattacher des territoires acquis à une majorité solide à une circonscription plus disputée, afin d'y faire pencher la balance en leur faveur.

Depuis plusieurs mois, républicains et démocrates s'affrontent dans divers États américains pour maximiser leurs chances lors des élections de mi-mandat de novembre, à l'occasion desquelles les républicains entendent préserver leur fragile majorité au Congrès.

Il y a tout juste une semaine, les démocrates de Virginie ont procédé par référendum à un redécoupage de leurs circonscriptions, qui pourrait également leur valoir quatre sièges supplémentaires. Le Texas et la Californie avaient quant à eux déjà procédé à un tel redécoupage en amont.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.