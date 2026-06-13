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Genève Grande collecte de sang aux HUG le vendredi 19 juin

ATS

13.6.2026 - 11:20

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) organisent vendredi 19 juin une grande collecte de sang à l'occasion de la journée mondiale des donneurs, qui tombe le 14 juin. L'objectif est de sensibiliser la population à l'importance de donner son sang, surtout avant les vacances où l'approvisionnement en sang est plus compliqué.

Une grande collecte de sang aura lieu le vendredi 19 juin aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Une grande collecte de sang aura lieu le vendredi 19 juin aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
ATS

Keystone-SDA

13.06.2026, 11:20

En Suisse, chaque jour 700 dons de sang, dont 50 à Genève, sont nécessaires pour faire face aux besoins des patients, indiquent les HUG dans un communiqué. Ces dons sont en majorité utilisés pour des prises en charge oncologiques et chirurgicales complexes, lors d'accouchements difficiles et à la suite d'accidents.

La grande collecte aura lieu de 07h30 à 15h00 au Centre de transfusion sanguine (CTS) des HUG. Un petit déjeuner et des collations seront offerts aux donneuses et donneurs. Il est recommandé de prendre rendez-vous en ligne. Le CTS reste ouvert pendant toute la durée du G7.

https://www.hug.ch/don-du-sang/rendez-vous-ligne

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