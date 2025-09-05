Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump

Voilà près d’un mois que les droits de douane américains se sont abattus sur l’économie helvétique. Si certaines entreprises grincent des dents, d’autres ont trouvé la parade afin de contourner les tarifs punitifs imposés par Donald Trump.

Donald Trump n’a pas ménagé la Suisse au cours de l’été. ats

L’été 2025 n’a pas été de tout repos pour le Conseil fédéral. Annoncés le jour de la Fête nationale, les 39% de droits de douane américains imposés à la Suisse se sont apparentés à un véritable coup de massue en pleine torpeur estivale.

Le voyage de la dernière chance de Karin Keller-Sutter et de Guy Parmelin à Washington n’ayant pas réussi à faire infléchir la position de Donald Trump, les entreprises helvétiques doivent composer avec ces tarifs douaniers depuis leur entrée en vigueur le 7 août dernier.

Une distinction entre les petites et grandes entreprises

Comme l’a précisé Olivier Curty, conseiller d’Etat fribourgeois en charge de l’économie et de l’emploi, dans les colonnes de «La Liberté», les entreprises ne sont pas toutes logées à la même enseigne : «Ce taux constitue un frein majeur à la compétitivité de tous les produits suisses, sur un marché américain stratégique. Mais il faut faire une grande distinction entre les petites et les grandes entreprises, ces dernières ayant plus de moyens pour trouver des solutions.»

Justement, alors qu’en coulisses les négociations pour faire changer d’avis Trump se poursuivent, plusieurs grandes firmes ont trouvé une façon d’éviter ces tarifs douaniers. En effet, certaines d’entre ont, par exemple, délocalisé une partie de leur production au pays de l’Oncle Sam depuis longtemps.

«Impact limité»

Pour preuve, le groupe Lindt & Sprüngli possède depuis 1989 un site de production à Stratham, dans le New Hampshire, où il emploie près de 1000 collaborateurs. Cette usine fabrique la grande majorité des produits Lindt & Sprüngli vendus aux États-Unis. «L'augmentation des droits de douane américains sur les importations en provenance de Suisse et d'autres pays européens n'a donc qu'un impact immédiat limité sur notre entreprise», indique une porte-parole de la firme zurichoise.

Même son de cloche chez Nestlé qui possède aussi des usines de production Outre-Atlantique. «Dans l'ensemble et toutes catégories confondues, Nestlé crée aux États-Unis plus de 90 % des articles vendus localement», souffle ainsi Chiara Valsangiacomo, porte-parole du géant de l’agroalimentaire basé à Vevey.

Même si l’ampleur de cette décision a surpris l’entreprise Läderach, cette dernière continue, cependant, à produire son chocolat haut de gamme en Suisse. «Nous le livrons frais à nos clients aux États-Unis via nos propres magasins et nos équipes dévouées», expose Matthias Goldbeck. Les tarifs douaniers américains n’ont donc que peu d’incidence sur les affaires de Läderach puisqu’ils ne s’appliquent qu’aux coûts de production en Suisse. «Comme nous vendons exclusivement via nos propres canaux de distribution, une grande partie de la valeur ajoutée est générée aux États-Unis (500 employés américains, investissements, marketing...)», conclut le responsable de la communication de la firme glaronnaise.

