«La plus grande tentative jamais réalisée» Greta Thunberg et d'autres militants partiront de nouveau pour Gaza

ATS

11.8.2025 - 12:44

Une nouvelle flottille chargée d'aide humanitaire prendra la mer depuis plusieurs ports méditerranéens à destination de Gaza pour «briser le blocus israélien illégal», a fait savoir dimanche soir la militante suédoise Greta Thunberg, qui en fera partie.

Quatre des 12 militants du bateau pour Gaza – dont la Suédoise Greta Thunberg, ici au centre – avaient été expulsés par Israël en juin 2025. (Photo d'archives)
sda

Keystone-SDA

11.08.2025, 12:44

«Le 31 août, nous lançons la plus grande tentative jamais réalisée pour briser le blocus israélien illégal de Gaza, avec des dizaines de bateaux partant d'Espagne. Nous en rejoindrons des dizaines d'autres le 4 septembre, partant de Tunisie et d'autres ports», a-t-elle écrit sur Instagram.

Humanitaires, médecins, artistes – parmi lesquels l'actrice américaine Susan Sarandon, l'acteur suédois Gustaf Skarsgård ou encore l'acteur irlandais Liam Cunningham -- ainsi que d'autres militants issus de 44 pays prendront part à cette initiative baptisée «Global Sumud Flotilla», selon le site de l'organisateur.

Le nombre de bateaux qui iront à Gaza n'a pas été précisé.

Dans la nuit du 8 au 9 juin, le voilier Madleen, avec à son bord 12 militants français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, avait été arraisonné par les forces israéliennes à environ 185 kilomètres à l'ouest de la côte de Gaza. Ils avaient ensuite été expulsés, certains après avoir été brièvement détenus.

La «Global Sumud Flotilla» se décrit sur son site comme une organisation «indépendante» et «affiliée à aucun gouvernement ou parti politique».

L'offensive israélienne, qui dure depuis 22 mois, a tué au moins 61.430 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, des chiffres que l'ONU juge fiables.

La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël en 2023, qui a fait 1.219 morts, principalement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

