  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Territoire extérieur australien Grippe aviaire : plus de 13'000 éléphanteaux de mer morts sur une île isolée

ATS

18.6.2026 - 17:45

Une souche pathogène de grippe aviaire a tué plus de 13'000 petits d'éléphants de mer après avoir infecté une colonie de reproduction sur une île volcanique subantarctique, ont annoncé jeudi des scientifiques australiens.

Des relevés au sol et aériens effectués en octobre 2025 et janvier 2026 ont dénombré 13'300 petits d'éléphants de mer morts (image prétexte).
Des relevés au sol et aériens effectués en octobre 2025 et janvier 2026 ont dénombré 13'300 petits d'éléphants de mer morts (image prétexte).
IMAGO / imagebroker

Keystone-SDA

18.06.2026, 17:45

Les chercheurs ont découvert les îles Heard et McDonald jonchées de carcasses de phoques lorsqu'ils sont arrivés en mission scientifique en octobre 2025 dans ce territoire situé dans le sud de l'océan Indien.

Des analyses génétiques ont confirmé que la souche contagieuse de grippe aviaire H5 avait tué des phoques, des manchots et des oiseaux vivant sur cet îlot rocheux, ce qui constitue une première détection dans l'un des territoires extérieurs de l'Australie.

Les petits d'éléphants de mer australs ont été les plus touchés par l'épidémie, ont indiqué des scientifiques du programme antarctique australien, avec une mortalité atteignant jusqu'à 97% dans certains «harems» de phoques.

Des relevés au sol et aériens effectués en octobre 2025 et janvier 2026 ont dénombré 13'300 petits d'éléphants de mer morts.

Inhabitées

«Ces observations de la grippe aviaire H5 à l'île Heard et à l'île McDonald constituent la première détection dans un territoire extérieur australien et montrent la progression continue du virus vers l'est», a déclaré la biologiste Julie McInnes.

Les chercheurs estiment que le virus a probablement été introduit en août 2025 par des animaux sauvages infectés ayant voyagé depuis les îles Crozet, un archipel français subantarctique situé à environ 1.500 kilomètres au nord-ouest.

Les îles Heard et McDonald – inhabitées par l'homme – ont fait les gros titres de manière inattendue lorsqu'elles ont été incluses sur la liste des territoires soumis aux droits de douane internationaux du président américain Donald Trump en avril 2025.

Situé à 4000 kilomètres au sud-ouest de l'Australie continentale, cet archipel est d'une nature sauvage redoutable. L'accès n'est autorisé qu'avec l'accord du gouvernement australien.

Les plus lus

Meloni folle de rage ? Découvrez les scènes insolites du sommet du G7
Le Ministère public ouvre une nouvelle enquête pénale suite au rapport Meylan
Sur les bords du Léman, Brigitte Macron a marqué les esprits
Genève : Cathédrale Saint-Pierre pleine pour l'adieu à Jean Ziegler
Lourde chute à l’arrivée pour Urska Zigart, la compagne de Pogacar
JD Vance pense aller «ce week-end» en Suisse pour des négociations