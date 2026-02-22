Groenland : l'armée danoise évacue un soldat américain en difficulté

L'armée danoise a évacué samedi un membre d'équipage d'un sous-marin américain, au large de Nuuk, la capitale du Groenland, a annoncé le commandement arctique. Il avait besoin d'un traitement médical d'urgence.

La frégate danoise Vaedderen, en poste à Nuuk, est intervenue pour évacuer le membre d'équipage américain (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Il a été transporté à l'hôpital de Nuuk, a ajouté sur les réseaux sociaux l'organisme, chargé de surveiller et de protéger la souveraineté du royaume du Danemark dans l'Arctique.

L'évacuation a été réalisée par un «hélicoptère déployé depuis le navire d'inspection Vaedderen», une frégate danoise en poste à Nuuk et opérant des missions de surveillance entre le Groenland et les îles Féroé, deux territoires autonomes du Danemark.

Des images publiées en ligne montrent le voile d'un sous-marin émergeant dans ce qui semble être la baie de Nuuk, sans que l'AFP ait pu vérifier leur authenticité.

Un navire hôpital «est en route»

«Nous allons envoyer un grand navire hôpital au Groenland pour prendre soin des nombreuses personnes qui sont malades et qui ne sont pas soignées là-bas», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, sans donner de chiffre ni préciser qui pourrait en bénéficier. «Il est en route!!!», a-t-il ajouté.

Sa publication est accompagnée d'une image vraisemblablement générée par intelligence artificielle représentant l'USNS Mercy, un navire de 272 mètres généralement stationné dans le sud de la Californie, naviguant vers un horizon de montagnes enneigées.

Il n'est pas précisé s'il s'agit du navire qui sera effectivement envoyé au Groenland.

Le président américain a indiqué que l'opération d'envoi du bateau est réalisée en coordination avec Jeff Landry, nommé en décembre envoyé spécial des Etats-Unis dans l'île arctique.

Donald Trump et la Maison Blanche affirment régulièrement que le Groenland et ses ressources sont nécessaires pour la sécurité des États-Unis face, selon eux, aux visées de Moscou et Pékin dans cette zone arctique stratégique. Au grand dam des chancelleries européennes.

Donald Trump a toutefois renoncé à ses menaces après la signature d'un accord-cadre avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, visant à renforcer l'influence américaine et ouvrant la voie à des pourparlers entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis.