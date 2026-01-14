Le Danemark a annoncé mercredi qu'il renforçait «dès aujourd'hui» sa présence militaire au Groenland, convoité par Donald Trump, peu avant une rencontre sous haute tension au sujet de l'avenir du territoire autonome danois.

«La sécurité dans l'Arctique est d'une importance cruciale pour le Royaume et nos alliés arctiques. Il est donc essentiel que nous renforcions encore notre capacité à opérer dans la région, en étroite collaboration avec nos alliés», a estimé le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'armée déploie dès aujourd'hui des capacités et des unités dans le cadre d'exercices, ce qui se traduira dans les prochains temps par une présence militaire accrue au Groenland et dans ses environs, tant en termes d'avions, de navires que de soldats, y compris ceux des alliés de l'Otan», a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Cette décision intervient au moment où Donald Trump a encore durci ses menaces de s'emparer du territoire autonome danois pour garantir la sécurité des Etats-Unis, jugeant que l'Otan devrait soutenir Washington dans son action.

La première ministre danoise, Mette Frederiksen estime au contraire qu'une attaque américaine sur le Groenland serait «la fin de tout» et en particulier de l'Otan.

Le ministre envisage en 2026 des exercices qui pourraient consister à «accueillir des troupes alliées, à déployer des avions de combat au Groenland et dans ses environs, et à mener des missions militaires en mer».

Le Danemark avait mené l'an dernier des exercices au Groenland avec la contribution d'alliés tels que l'Allemagne, la France, la Suède et la Norvège, rappelle-t-il.

A Washington, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, et son homologue groenlandaise Vivian Motzfeldt doivent rencontrer le vice-président, JD Vance, et le secrétaire d'Etat Marco Rubio pour tenter de désamorcer la crise autour du Groenland.