  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Dès aujourd'hui» Le Danemark renforce sa présence armée au Groenland

ATS

14.1.2026 - 16:14

Le Danemark a annoncé mercredi qu'il renforçait «dès aujourd'hui» sa présence militaire au Groenland, convoité par Donald Trump, peu avant une rencontre sous haute tension au sujet de l'avenir du territoire autonome danois.

«La sécurité dans l'Arctique est d'une importance cruciale pour le Royaume et nos alliés arctiques. Il est donc essentiel que nous renforcions encore notre capacité à opérer dans la région, en étroite collaboration avec nos alliés», a estimé le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen.
«La sécurité dans l'Arctique est d'une importance cruciale pour le Royaume et nos alliés arctiques. Il est donc essentiel que nous renforcions encore notre capacité à opérer dans la région, en étroite collaboration avec nos alliés», a estimé le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.01.2026, 16:14

«L'armée déploie dès aujourd'hui des capacités et des unités dans le cadre d'exercices, ce qui se traduira dans les prochains temps par une présence militaire accrue au Groenland et dans ses environs, tant en termes d'avions, de navires que de soldats, y compris ceux des alliés de l'Otan», a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Cette décision intervient au moment où Donald Trump a encore durci ses menaces de s'emparer du territoire autonome danois pour garantir la sécurité des Etats-Unis, jugeant que l'Otan devrait soutenir Washington dans son action.

La première ministre danoise, Mette Frederiksen estime au contraire qu'une attaque américaine sur le Groenland serait «la fin de tout» et en particulier de l'Otan.

«La sécurité dans l'Arctique est d'une importance cruciale pour le Royaume et nos alliés arctiques. Il est donc essentiel que nous renforcions encore notre capacité à opérer dans la région, en étroite collaboration avec nos alliés», a estimé le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen, cité dans le communiqué.

Le ministre envisage en 2026 des exercices qui pourraient consister à «accueillir des troupes alliées, à déployer des avions de combat au Groenland et dans ses environs, et à mener des missions militaires en mer».

Le Danemark avait mené l'an dernier des exercices au Groenland avec la contribution d'alliés tels que l'Allemagne, la France, la Suède et la Norvège, rappelle-t-il.

A Washington, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, et son homologue groenlandaise Vivian Motzfeldt doivent rencontrer le vice-président, JD Vance, et le secrétaire d'Etat Marco Rubio pour tenter de désamorcer la crise autour du Groenland.

Les plus lus

«Ça m'a tout simplement fait peur» - Menacée de mort, elle quitte la politique
L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques
Stupeur dans une station française : un bolide dévale une piste de ski !
Assignés à comparaître, les Clinton refusent d'aller s'expliquer
Engins pyrotechniques interdits à l'intérieur – 10'000 frs pour chaque victime
Afghan assassiné à Haute-Nendaz: la petite amie du tueur risque gros