France, Allemagne, Suède, Norvège... Groenland: plusieurs pays vont participer à une mission militaire

ATS

14.1.2026 - 22:45

Des militaires français, allemands et de pays nordiques vont participer à une mission militaire européenne au Groenland, une île sous souveraineté danoise convoitée par Donald Trump.

La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège ont annoncé dans la journée qu'elles allaient déployer du personnel militaire dans ce territoire arctique pour une mission de reconnaissance qui, a précisé une source au sein du ministère français des Armées, s'inscrit dans le cadre de l'exercice danois «Arctic Endurance». (image d'illustration)
La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège ont annoncé dans la journée qu'elles allaient déployer du personnel militaire dans ce territoire arctique pour une mission de reconnaissance qui, a précisé une source au sein du ministère français des Armées, s'inscrit dans le cadre de l'exercice danois «Arctic Endurance». (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.01.2026, 22:45

La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège ont annoncé dans la journée qu'elles allaient déployer du personnel militaire dans ce territoire arctique pour une mission de reconnaissance qui, a précisé une source au sein du ministère français des Armées, s'inscrit dans le cadre de l'exercice danois «Arctic Endurance».

Et ce «en vue d'éventuelles contributions militaires destinées à soutenir le Danemark dans la garantie de la sécurité dans la région, par exemple dans le domaine des capacités de surveillance maritime», a expliqué le ministère allemand de la Défense.

Cette «exploration du Groenland» doit avoir lieu de jeudi à samedi, a précisé ce ministère, ajoutant qu'une «équipe de reconnaissance» composée de 13 membres de la Bundeswehr serait envoyée sur place.

Le déploiement militaire français comprend un nombre non précisé de membres d'unités de montagne aguerries aux climats froids, a par ailleurs appris l'AFP mercredi auprès de l'armée française, sans plus de précisions.

Pas d'accord

A l'issue d'une rencontre mercredi à la Maison Blanche avec des responsables américains, le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen a souligné que le Danemark et les Etats-Unis avaient un «désaccord fondamental» à propos de l'avenir du Groenland.

«Il est clair que le président (américain Donald Trump) nourrit le souhait de s'emparer du Groenland», a-t-il déclaré à la presse. Or, il n'est «absolument pas nécessaire» que Washington prenne le contrôle de ce territoire autonome danois, a-t-il estimé, disant vouloir «travailler en étroite collaboration avec les Américains. Mais, a poursuivi le ministre, cela doit, bien sûr, être une coopération respectueuse».

Donald Trump a de son côté répété le même jour, pendant un échange avec des journalistes, que les Etats-Unis avaient «besoin du Groenland» pour assurer leur sécurité.

Celui-ci a toutefois dit «penser qu'une solution serait trouvée» à propos de de cette immense île stratégique.

