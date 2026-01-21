  1. Clients Privés
Retournement de situation Trump annonce soudainement un «cadre» d'accord sur le Groenland

ATS

21.1.2026 - 21:30

Après des semaines de menaces, de convulsions boursières et de tensions diplomatiques, Donald Trump a soudainement annoncé mercredi à Davos «le cadre d'un futur accord» sur le Groenland, qui l'a conduit à lever ses menaces douanières.

Donald Trump a soudainement annoncé mercredi à Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland.
ATS

21.01.2026, 21:30

Au cours d'une «réunion très productive que j'ai eue avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, nous avons conçu le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et, en réalité, toute la région arctique», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, depuis la localité grisonne où il participe au Forum économique mondial.

«Sur la base de cette entente, je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février», a ajouté Donald Trump. Il n'a donné aucun détail sur le contenu de ce «cadre».

Interrogé par l'AFP à Davos, Mark Rutte n'a pas donné davantage de précisions.

Il a aussi évoqué des «discussions supplémentaires» sur le projet américain de bouclier anti-missiles connu sous le nom de «Golden Dome» et indiqué que les négociations sur le Groenland impliqueraient le vice-président JD Vance, son incontournable émissaire spécial Steve Witkoff, le chef de la diplomatie Marco Rubio et «plusieurs autres» qui «(lui) rendront compte directement».

Samedi, le milliardaire de 79 ans avait accusé le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande de jouer à «un jeu très dangereux» au Groenland en envoyant des militaires sur place.

10% de droits de douane

Il avait alors menacé ces huit pays alliés des Etats-Unis de leur imposer de nouveaux droits de douane, son arme diplomatique de prédilection, jusqu'à ce qu'«un accord soit conclu pour la vente complète et intégrale du Groenland». Cette surtaxe, de 10%, devait être effective à partir du 1er février, et même grimper à 25% au 1er juin.

A Davos, Donald Trump avait déjà un peu calmé le jeu quelques heures auparavant en excluant pour la première fois d'utiliser la force pour mettre la main sur le Groenland.

«Les gens pensaient que j'utiliserais la force. Je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force», a-t-il déclaré lors d'un discours dans la station huppée des Alpes suisses.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, avait qualifié le discours d'«insignifiant», estimant que c'était la fermeté des Européens et la réaction négative des marchés financiers qui avait quelque peu fait fléchir Donald Trump.

Le président américain, toujours très sensible aux réactions de la Bourse, avait d'ailleurs évoqué la forte baisse à Wall Street mardi dans son discours.

Il a dit que le marché avait chuté mardi «à cause de l'Islande. Donc l'Islande nous a déjà coûté beaucoup d'argent», faisant une confusion entre Islande et Groenland.

Macron «dur à cuire»

L'ancien promoteur immobilier, qui depuis son retour au pouvoir il y a un an a complètement bouleversé l'ordre mondial, a aussi profité de sa tribune à Davos pour tacler plusieurs pays et dirigeants occidentaux.

Au Danemark, qui refuse de lui céder ce territoire qu'il a confondu plusieurs fois dans son discours avec l'Islande, il a reproché de faire preuve d'«ingratitude».

Le Canada? Il «existe grâce aux Etats-Unis» et «devrait nous être reconnaissant», a-t-il lancé à l'intention de son Premier ministre Mark Carney, qui s'efforce de réduire la dépendance de son pays vis-à-vis de Washington.

Donald Trump a aussi ironisé sur la prestation du président français Emmanuel Macron, qui avait mis en garde mardi à Davos contre les tentatives américaines «inacceptables» de «subordonner l'Europe».

«Je l'ai vu jouer le dur à cuire» avec «ces belles lunettes de soleil» (portées en raison d'un problème oculaire NDLR), s'est-il moqué.

