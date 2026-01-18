  1. Clients Privés
Groenland Une ministre salue la réaction des pays européens

ATS

18.1.2026 - 07:59

Une des ministres les plus en vue du gouvernement groenlandais, Naaja Nathanielsen, a salué samedi la réaction des pays européens concernés par les nouvelles menaces douanières de Donald Trump en lien avec la question de l'avenir de l'île.

Des drapeaux groenlandais sont fixés sur un bâtiment à Nuuk, au Groenland, le 14 janvier 2026 (photo d'illustration, archives).
Des drapeaux groenlandais sont fixés sur un bâtiment à Nuuk, au Groenland, le 14 janvier 2026 (photo d'illustration, archives).
AFP

Keystone-SDA

18.01.2026, 07:59

«Je suis stupéfaite de voir les premières réactions des pays visés. Je suis reconnaissante et remplie d'espoir que la diplomatie et les alliances prévaudront», a dit la ministre des Ressources minérales dans un message publié sur LinkedIn.

Le président américain a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance de huit pays européens – le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande – qui ont envoyé des militaires au Groenland convoité par Donald Trump.

Plusieurs dirigeants européens, comme le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, ont jugé ces menaces «inacceptables». L'Union européenne a mis en garde contre une «spirale dangereuse».

«Ces pays, qui se livrent à ce jeu très dangereux, ont pris un risque inacceptable», a écrit Donald Trump sur Truth Social, menaçant de leur imposer de nouveaux droits de douane jusqu'à ce qu'"un accord soit conclu pour la vente complète et intégrale du Groenland».

Depuis son retour au pouvoir, le président américain parle régulièrement de prendre le contrôle de l'immense île arctique rattachée au Danemark, assurant vouloir faire pièce aux avancées russes et chinoises en Arctique.

Mme Nathanielsen dit avoir appris les projets de Donald Trump à son retour d'une manifestation à Nuuk, la capitale groenlandaise, qui a rassemblé des milliers de personnes opposées à une prise de contrôle de l'île par les États-Unis.

Selon le dernier sondage publié en janvier 2025, 85% des Groenlandais sont opposés à leur rattachement aux États-Unis. Seuls 6% y sont favorables.

La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège, rejoints par les Pays-Bas, la Finlande, la Slovénie et le Royaume-Uni, ont envoyé cette semaine sur l'île du personnel militaire pour une mission de reconnaissance qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice danois «Arctic Endurance» organisé avec des alliés de l'Otan.

Plusieurs experts disent voir dans ce déploiement de militaires européens un «signalement stratégique» vis-à-vis de Washington.

Groenland : l'Otan face à Trump

Groenland : l'Otan face à Trump

Donald Trump affirme que les USA ont besoin du Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, allié de l'Otan, pour assurer leur sécurité face à la Russie et la Chine. En réaction, le Danemark a annoncé renforcer sa présence militaire sur l'île

16.01.2026

