Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a effectué mardi une visite surprise en Israël. C'est le premier ministre européen des Affaires étrangères à se rendre dans l'Etat hébreu depuis le début, le 28 février, du conflit que ce dernier mène avec l'Iran. A la fin de ce déplacement, M. Wadephul a dû se réfugier dans un abri par crainte d'une attaque imminente.

Johann Wadephul, a effectué mardi une visite surprise en Israël. ats

Keystone-SDA ATS

A Jérusalem, le chef de la diplomatie allemande a rencontré son homologue israélien Gideon Saar. Ils ont visité ensemble la ville de Bet Shemesh, à l'ouest de la capitale. Neuf personnes y avaient perdu la vie le 1er mars dans une attaque iranienne.

Le ministre allemand s'est ensuite rendu à l'aéroport de Tel Aviv pour rentrer en Allemagne. Il a embarqué dans l'A400M de la Bundeswehr lorsque l'alarme aérienne a retenti, en raison d'une nouvelle attaque de roquettes.

M. Wadephul et les membres de sa délégation ont été priés de sortir de l'avion et de se réfugier dans un abri. L'alarme a été levée par la suite.

L'Allemagne ne prend pas part directement aux attaques contre l'Iran, mais elle a exprimé son soutien à l'offensive américano-israélienne. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a toutefois fait part de son inquiétude du fait qu'aucun plan de fin de conflit n'ait été envisagé.

Projet E1

Gideon Saar a pour sa part indiqué qu'Israël n'avait pas l'intention de mener une guerre sans fin. Selon lui, son pays et son allié américain ont déjà enregistré de gros succès, mais il concède que la chute du régime n'interviendra pas sans un soulèvement de la population locale. «Mais sans aide extérieure, le peuple iranien ne peut pas regagner sa liberté», selon lui.

Selon le chancelier allemand, la visite de son ministre des Affaires étrangères était aussi l'occasion de demander «instamment» à Israël de renoncer à ses «démarches d'annexion» en Cisjordanie, qualifiant la construction de logements du projet E1 de «grave erreur».

Israël avait approuvé fin août le projet E1, qui coupera en deux la Cisjordanie occupée, compromettant toute continuité territoriale d'un éventuel Etat palestinien à venir. L'appel d'offres pour construire 3400 logements avait été publié en décembre.