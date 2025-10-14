Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté mardi à Bruxelles contre les coupes budgétaires du gouvernement belge dirigé par le conservateur flamand Bart De Wever. Elles dénoncent un projet «brutal».

Les manifestants accusent le premier ministre conservateur Bart De Wever de "vol de pensions". ATS

Keystone-SDA ATS

Cette journée d'action nationale, à l'appel de l'intersyndicale, a lieu en pleines négociations budgétaires en Belgique et a provoqué d'importantes perturbations dans le secteur aérien et l'éducation. La police a dénombré 80'000 manifestants dans la capitale belge – un pic nettement supérieur aux 60'000 personnes mobilisées le 13 février, après la mise en place du nouveau gouvernement fédéral.

L'exécutif belge «met en oeuvre un projet brutal: une attaque en règle contre la protection sociale, les services publics, la sécurité sociale, les solidarités», a accusé l'intersyndicale mardi.

«Vol de pension»

«Une génération entière refuse qu'on détruise en six mois ce que nos parents et grands-parents ont mis du temps à bâtir», a lancé Thierry Bodson, le président de la FGTB (socialiste), unie aux autres grands syndicats belges dans un front commun, au coup d'envoi de la manifestation.

Le Premier ministre Bart De Wever, entré en fonction début février, a déjà fait adopter une limitation à deux ans des allocations chômage et entend mettre en oeuvre une vaste réforme des retraites, incluant la suppression des régimes spéciaux et l'alignement de la situation des fonctionnaires sur le secteur privé.

«Droit à la pension (retraite) à 65 ans» et «wanted pour vol de pension», pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants, au milieu des pétards et des drapeaux syndicaux.

Le gouvernement fédéral prépare d'importantes coupes dans le projet de budget 2026, dont la présentation, initialement prévue ce mardi, a été repoussée d'une semaine. Les manifestants, notamment dans le secteur éducatif et social, contestent également des mesures d'économie dans la partie francophone du pays, annoncées par l'exécutif de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

«Quel avenir pour les enfants?»

«Je viens revendiquer mes droits et ceux de mes élèves, si ça continue comme ça, quel avenir ils vont avoir? Je veux que ça change et que l'enseignement soit pris plus au sérieux», a souligné Victoria Coya, une enseignante de 27 ans.

Chantal Desmet, 59 ans et sans emploi, se dit pour sa part «révoltée pour l'avenir de ses enfants. C'est pas faute de chercher de l'emploi. On n'en trouve pas. Je plains les jeunes».

Aéroports à l'arrêt

En raison de cette journée d'action nationale, le trafic aérien était très fortement perturbé mardi en Belgique. «Afin de pouvoir continuer à assurer la sécurité des passagers et du personnel, nous avons décidé, en concertation avec les compagnies aériennes, de ne pas opérer de vols passagers au départ ce 14 octobre», a annoncé sur son site l'aéroport Zaventem de Bruxelles, le plus grand du pays.

Des vols à l'arrivée risquent également d'être annulés par ricochet. L'aéroport a invoqué une grève chez ses prestataires assurant des services de sûreté. L'aéroport de Charleroi, pour les mêmes raisons, «ne sera pas en mesure d'assurer les vols prévus au départ et à l'arrivée» ce mardi, a-t-il averti.

Les transports en commun étaient également fortement perturbés à Bruxelles ainsi qu'en Wallonie et en Flandre, du fait de cet appel à la mobilisation.

Plusieurs personnes ont été interpellées par la police mardi matin après des dégradations et des départs de feu autour de la petite ceinture de Bruxelles. Et des affrontements ont eu lieu à la mi-journée entre des manifestants masqués et les forces de l'ordre, selon l'agence de presse Belga.