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Coup de chaud pour Parmelin Guéguerre d'avions entre l'Inde et la Corée du Sud à Genève

ATS

16.6.2026 - 12:00

L'Inde et la Corée du Sud ont donné mardi un coup de chaud au protocole de la Confédération et de l'aéroport de Genève. Guy Parmelin a dû accueillir au pas de course son homologue sud-coréen Lee Jae-myung puis le Premier ministre indien Narendra Modi.

Guéguerre d'avions entre l'Inde et la Corée du Sud à Genève – Gallery
Guéguerre d'avions entre l'Inde et la Corée du Sud à Genève – Gallery. Le Boeing 747-800 sud-coréen, plus grand avion officiel des dirigeants participant au sommet du G7, s'est posé à Genève mardi en fin de matinée.

Le Boeing 747-800 sud-coréen, plus grand avion officiel des dirigeants participant au sommet du G7, s'est posé à Genève mardi en fin de matinée.

Photo: ATS

Guéguerre d'avions entre l'Inde et la Corée du Sud à Genève – Gallery. Guy Parmelin a accueilli sur le tarmac genevois le président sud-coréen Lee Jae Myung et son épouse.

Guy Parmelin a accueilli sur le tarmac genevois le président sud-coréen Lee Jae Myung et son épouse.

Photo: ATS

Guéguerre d'avions entre l'Inde et la Corée du Sud à Genève – Gallery
Guéguerre d'avions entre l'Inde et la Corée du Sud à Genève – Gallery. Le Boeing 747-800 sud-coréen, plus grand avion officiel des dirigeants participant au sommet du G7, s'est posé à Genève mardi en fin de matinée.

Le Boeing 747-800 sud-coréen, plus grand avion officiel des dirigeants participant au sommet du G7, s'est posé à Genève mardi en fin de matinée.

Photo: ATS

Guéguerre d'avions entre l'Inde et la Corée du Sud à Genève – Gallery. Guy Parmelin a accueilli sur le tarmac genevois le président sud-coréen Lee Jae Myung et son épouse.

Guy Parmelin a accueilli sur le tarmac genevois le président sud-coréen Lee Jae Myung et son épouse.

Photo: ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 12:00

16.06.2026, 12:07

L'avion sud-coréen aurait dû se poser trois minutes avant l'appareil indien. Mais les Sud-Coréens ont refusé de patienter en vol. M. Lee est un chef d'Etat, rang protocolairement plus important que celui de chef de gouvernement de M. Modi.

Au final, le Boeing 747-800 sud-coréen, plus grand avion officiel parmi ceux qui ont atterri depuis lundi, est arrivé dix minutes avant l'avion indien. Tout le monde était en place et a dû traverser le tarmac pour venir à la rencontre de M. Lee. «Corée», criait le protocole de l'aéroport.

Le président de la Confédération Guy Parmelin, accompagné de son épouse, a souligné à son homologue l'importance des liens avec la Corée du Sud et la volonté suisse de les poursuivre, a-t-il dit à Keystone-ATS. Notamment sur la question de l'intelligence artificielle (IA) pour laquelle le Vaudois «espère qu'il y aura une forte délégation sud-coréenne» au sommet que la Suisse organisera à Genève à l'été 2027.

Le président de la Confédération a aussi dit à M. Modi qu'une importante participation indienne est souhaitée à cette réunion. Le Premier ministre l'a invité de son côté à se rendre dans son pays en octobre pour célébrer le premier anniversaire de l'accord de libre-échange entre l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Inde.

Avec ces deux dirigeants, M. Parmelin a terminé ses nombreux accueils à Genève des participants au G7 depuis lundi. Il se rendra à son tour en fin d'après-midi à Evian, notamment pour une discussion avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, avant le dîner de gala du sommet. Il pourrait rencontrer de manière plus informelle d'autres dirigeants.

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