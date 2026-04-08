Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a jugé mercredi «inacceptable» qu'Israël poursuive les combats au Liban, après la trêve conclue entre les États-Unis et l'Iran.

Benjamin Netanyahou entend poursuivre les hostilités au Liban. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Il est inacceptable que la guerre d'Israël, l'invasion par Israël d'un pays souverain comme le Liban (…) se poursuivent», a déclaré M. Albares à la radio RNE, tandis que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a qualifié la trêve en Iran de «bonne nouvelle» sur X.

«Les cessez-le-feu constituent toujours une bonne nouvelle», mais «le gouvernement d'Espagne ne va pas applaudir pas ceux qui incendient le monde parce qu'ils se présentent avec un sceau», a ajouté le dirigeant socialiste.