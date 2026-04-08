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«Inacceptable» Guerre au Liban : l’Espagne tacle violemment Israël

Gregoire Galley

8.4.2026

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a jugé mercredi «inacceptable» qu'Israël poursuive les combats au Liban, après la trêve conclue entre les États-Unis et l'Iran.

Benjamin Netanyahou entend poursuivre les hostilités au Liban.
Benjamin Netanyahou entend poursuivre les hostilités au Liban.
ats

Agence France-Presse

08.04.2026, 11:52

«Il est inacceptable que la guerre d'Israël, l'invasion par Israël d'un pays souverain comme le Liban (…) se poursuivent», a déclaré M. Albares à la radio RNE, tandis que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a qualifié la trêve en Iran de «bonne nouvelle» sur X.

«Les cessez-le-feu constituent toujours une bonne nouvelle», mais «le gouvernement d'Espagne ne va pas applaudir pas ceux qui incendient le monde parce qu'ils se présentent avec un sceau», a ajouté le dirigeant socialiste.

Des zones d’ombre persistent. Trêve entre l'Iran et les Etats-Unis : ce que l'on sait

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