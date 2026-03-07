  1. Clients Privés
Défi majeur Guerre au Moyen-Orient : la compagnie aérienne Swiss dans l’incertitude

ATS

7.3.2026 - 14:06

Pour la compagnie aérienne Swiss, la situation évolue de jour en jour face aux guerres au Moyen-Orient. L’organisation de vols spéciaux représente un défi majeur. La priorité absolue de Swiss reste la sécurité.

Compte tenu de la situation au Moyen-Orient, Swiss avance au jour le jour.
Compte tenu de la situation au Moyen-Orient, Swiss avance au jour le jour.
ats

Keystone-SDA

07.03.2026, 14:06

Compte tenu de la situation au Moyen-Orient, Swiss avance au jour le jour, a expliqué le directeur de Swiss, Jens Fehlinger, dans l’émission «Samstagsrundschau» de la radio alémanique SRF. En cas de doute, la compagnie privilégie toujours l’option la plus sûre pour ses passagers et ses employés.

La compagnie aérienne dispose d’une cellule de crise et reste en contact étroit avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). L’organisation de vols spéciaux est très difficile. Mais «si une aide est nécessaire, Swiss est prête». L’important serait alors que les personnes concernées puissent être acheminées vers Mascate, car Swiss assure des vols entre Oman et Zurich.

La compagnie suisse a pour l’instant suspendu ses vols vers l’important hub de Dubaï et vers Tel‐Aviv en Israël. La nouvelle guerre au Moyen-Orient complique également le trafic aérien vers l’Asie en général, car seules trois routes étroites restent disponibles: au-dessus du pôle Nord, via la Turquie et l’Azerbaïdjan, ou via l’Arabie saoudite.

Les capacités sont toutefois actuellement suffisantes. Il y a certes beaucoup plus de trafic sur ces routes, mais les vols peuvent y être effectués en toute sécurité. Pour l’instant, il est encore trop tôt pour chiffrer les pertes financières que Swiss pourrait subir en raison des conflits actuels, a déclaré Jens Fehlinger.

Billet d’avion à 1000 frs. «Il y avait des explosions, c’était effrayant» - Des Suisses de retour du Moyen-Orient racontent

Billet d’avion à 1000 frs«Il y avait des explosions, c’était effrayant» - Des Suisses de retour du Moyen-Orient racontent

