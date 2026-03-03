  1. Clients Privés
Ambassades fermées, bombardements... Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

ATS

3.3.2026 - 11:50

Au quatrième jour, mardi, de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, Téhéran attaque mardi des sites liés aux Etats-Unis dans le Golfe. Israël continue de bombarder «simultanément» l'Iran et le Liban, où il va déployer des soldats sur de nouvelles positions.

Trump et Netanyahu :

Trump et Netanyahu : "les frappes sur l'Iran vont s'intensifier"

Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier dans les jours qui viennent, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Trump promet de "venger" la mort de trois militaires américains dans le conflit avec l'Iran.

03.03.2026

Keystone-SDA

03.03.2026, 11:50

03.03.2026, 14:56

Fermeture de deux ambassades des Etats-Unis

L'ambassade des Etats-Unis à Ryad a annoncé sa fermeture temporaire et confirmé mardi avoir subi une attaque. Ryad a évoqué «un incendie limité» après l'attaque de deux drones.

L'ambassade des Etats-Unis au Koweït a elle aussi fermé, «en raison des tensions régionales». Le département d'Etat américain a ordonné le départ de tout son personnel diplomatique «non essentiel» du Qatar, d'Irak, de Jordanie, de Bahreïn, du Koweït et des Emirats arabes unis.

Négociations infructueuses. Trump affirme qu'il était «trop tard» pour des discussions avec l'Iran

Négociations infructueusesTrump affirme qu'il était «trop tard» pour des discussions avec l'Iran

Israël bombarde Beyrouth

L'armée israélienne a annoncé mardi matin mener «des frappes simultanées à Téhéran et Beyrouth», contre des objectifs militaires iraniens et le mouvement chiite libanais Hezbollah.

La chaîne de télévision Al-Manar, affiliée au Hezbollah pro-iranien, a rapporté que ses locaux dans la banlieue sud de Beyrouth avaient été bombardés.

De nouvelles frappes israéliennes ont visé en mi-journée la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, sans avis préalable d'évacuation, a annoncé l'Agence nationale d'information (Ani).

L'armée israélienne a annoncé avoir «visé plusieurs terroristes du Hezbollah à Beyrouth». L'Ani a précisé que la «série de violentes frappes a fait d'importants dégâts dans les bâtiments».

Comme la veille, l'armée israélienne a exhorté mardi les habitants de dizaines de localités libanaises à évacuer en prévision de bombardements. La guerre a déjà fait au moins 30 000 déplacés au Liban, selon l'ONU.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé que l'armée allait «avancer et prendre le contrôle» de positions stratégiques supplémentaires au Liban, afin d'empêcher les attaques sur les localités israéliennes frontalières".

Des personnes inspectent les décombres alors que de la fumée s'élève d'un bâtiment touché par une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, mardi 3 mars 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)
Des personnes inspectent les décombres alors que de la fumée s'élève d'un bâtiment touché par une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, mardi 3 mars 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)
KEYSTONE

Redéploiement de l'armée libanaise

L'armée libanaise se retire de positions du sud du Liban, près de la frontière avec Israël, face à «l'escalade» de ce pays, pour préserver «la sécurité» des militaires, a ensuite annoncé une source militaire à l'AFP.

Avis d'expert. Les Suisses vont-ils sentir la guerre dans leur porte-monnaie ?

Avis d'expertLes Suisses vont-ils sentir la guerre dans leur porte-monnaie ?

Israël frappe Téhéran

Israël a annoncé avoir frappé la présidence iranienne et le Conseil de sécurité au coeur de Téhéran. Lundi soir, «de nombreuses munitions ont été larguées sur les bureaux de la présidence et le bâtiment du Conseil suprême de sécurité nationale», a dit l'armée.

Mardi matin, plusieurs séries de puissantes explosions ont été entendues dans différents quartiers de Téhéran par des journalistes de l'AFP, qui ont de nouveau rapporté de fortes explosions en mi-journée dans le centre de la capitale.

Les médias iraniens ont fait état d'explosions à Karaj (ouest de Téhéran) et à Ispahan, grande ville du centre.

Macron :

Macron : "La priorité est de protéger les ressortissants français"

Le président français Emmanuel Macron convoque à l'Elysée un conseil de défense et de sécurité nationale sur la situation en Iran et au Moyen-Orient, au lendemain de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei dans l'attaque américano-israélienne.

03.03.2026

Attaques de l'Iran sur Israël et au Qatar

L'armée iranienne a affirmé mardi avoir lancé des attaques sur Israël et sur une base militaire américaine au Qatar.

«Les drones de combat destructeurs des forces terrestres, aériennes et navales de l'armée (...) ont visé les zones militaires du régime sioniste (israélien, ndlr) dans les territoires occupés ainsi que les bases des forces américaines à Al-Udeid, au Qatar», a déclaré l'armée.

L'aéroport du Qatar a lui aussi été visé par des attaques iraniennes, toutes déjouées, selon Doha.

Attaques sur Bahreïn et Oman

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mardi avoir mené une «attaque à grande échelle» contre une base aérienne américaine à Bahreïn. Ils ont affirmé que «20 drones et trois missiles (avaient) atteint leurs cibles» et «détruit le principal poste de commandement de la base».

Un drone s'est écrasé près du port de Salalah à Oman sans faire de victimes, deux autres ont été interceptés, selon l'agence de presse omanaise.

Avertissement de Téhéran à l'Europe

La diplomatie iranienne a mis en garde les pays européens contre toute implication dans la guerre après que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se sont dits prêts à des «actions défensives» pour détruire les capacités militaires iraniennes. «Ce serait un acte de guerre». Des Rafale basés aux Emirats ont mené des «opérations de sécurisation du ciel» au-dessus de bases françaises au Moyen-Orient, a dit mardi Paris.

Les pertes iraniennes

Le Croissant-Rouge iranien a annoncé mardi que 787 personnes avaient été tuées à travers le pays depuis samedi. L'AFP n'était pas en mesure de vérifier ce bilan. L'organisation a précisé que 153 villes et plus de 500 sites avaient été touchés à travers l'Iran, pour un total de plus de 1000 attaques.

Volker Türk, le chef des droits de l'homme des Nations unies, s'est dit mardi «profondément choqué» par l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les civils et les infrastructures civiles.

Le détroit d'Ormuz sans navires

Un responsable iranien a menacé lundi de «brûler tout navire tentant de franchir le détroit d'Ormuz, où la navigation est paralysée. La Chine "enjoint à toutes les parties de mettre fin immédiatement à leurs opérations militaires» et de «maintenir la sécurité des voies de navigation dans le détroit d'Ormuz».

Marchés inquiets 

Les cours du pétrole continuent de grimper : le baril de Brent a atteint 85 dollars. Le gaz européen bondissait de 39%. Dans le sillage des places asiatiques, les Bourses de Paris, Londres, Francfort et Milan étaient toutes dans le rouge vers 11H GMT, cédant entre 2 et 4%.

Attaque de l'Iran. Netanyahou: «Cela pourrait prendre du temps, mais pas des années»

Attaque de l'IranNetanyahou: «Cela pourrait prendre du temps, mais pas des années»

Vidéo:

Israël – Iran : l’escalade du conflit

Israël – Iran : l’escalade du conflit

Résumé factuel des tensions entre Israël et l'Iran au Moyen-Orient au cours de la période février-mars 2026.

02.03.2026

