Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre jeudi dans son sixième jour:

Des panaches de fumée s'élèvent alors que des frappes touchent la ville pendant la campagne militaire américano-israélienne à Téhéran, en Iran, le jeudi 5 mars 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Frappes israéliennes à Téhéran

L'armée israélienne a déclaré avoir lancé jeudi «une vague d'attaques à grande échelle contre les infrastructures du régime terroriste iranien à travers Téhéran».

L'agence de presse iranienne Tasnim avait rapporté plus tôt plusieurs explosions à Téhéran, sans donner de détail sur des impacts potentiels. Plusieurs explosions ont secoué Téhéran et sa périphérie ouest jeudi matin, selon des médias locaux iraniens.

Chef du Hamas tué

L'agence de presse officielle libanaise Ani a rapporté jeudi qu'une frappe israélienne avait tué un chef du Hamas dans le nord du Liban, premier dirigeant du groupe islamiste palestinien tué depuis le début de l'offensive américano-israélienne sur l'Iran.

Déploiement australien

L'Australie a déployé des «ressources militaires» au Moyen-Orient en réaction à la guerre provoquée par l'offensive américano-israélienne sur l'Iran, a annoncé jeudi le Premier ministre Anthony Albanese.

Frappes iraniennes au Kurdistan

L'Iran a affirmé jeudi avoir tiré des missiles visant les quartiers généraux de forces kurdes dans la région autonome du Kurdistan en Irak, qui accueille des troupes américaines.

«Nous avons visé les quartiers généraux de groupes kurdes opposés à la révolution au Kurdistan irakien avec trois missiles», indique un communiqué militaire cité par l'agence Irna.

Ces frappes qui ont tué un membre d'un groupe kurde iranien en exil, selon un porte-parole, suivent des avertissements des autorités iraniennes.

«Les groupes séparatistes ne doivent pas s'imaginer qu'un vent nouveau s'est levé et tenter d'agir», a prévenu Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien.

Impact économique

L'économie mondiale est «de nouveau mise à l'épreuve» par la guerre au Moyen-Orient, a affirmé jeudi depuis Bangkok la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva.

En Corée du Sud, le président Lee Jae Myung a ordonné jeudi l'activation d'un fonds de stabilisation des marchés financiers, équivalent à presque 59 milliards d'euros, en raison de la guerre, qui a causé un plongeon boursier spectaculaire de la Bourse de Séoul.

La Chine a, elle, demandé à ses principaux raffineurs de suspendre leurs exportations de gazole et d'essence, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, la guerre suscitant des inquiétudes d'une pénurie d'approvisionnement.

Evacuations au Qatar

Le Qatar a annoncé jeudi évacuer par «précaution» les résidents vivant à proximité de l'ambassade américaine, après des frappes iraniennes sur le pays du Golfe.

«Les autorités compétentes évacuent les résidents vivant à proximité de l'ambassade américaine à titre de mesure de précaution temporaire», a déclaré le ministère de l'Intérieur sur X, qui a par ailleurs appelé dans la nuit la population de l'émirat à rester chez elle.

Mardi les autorités avaient annoncé qu'un missile balistique iranien avait frappé la base américaine d'Al-Udeid au Qatar.

Participation du Canada

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré jeudi qu'il ne pouvait «exclure catégoriquement» la participation militaire de son pays à la guerre qui s'intensifie au Moyen-Orient.

Il avait déploré mercredi que les Etats-Unis et Israël aient agi «sans saisir les Nations unies ni consulter leurs alliés».

Explosion sur un pétrolier

Un pétrolier ancré au large du Koweït a subi une «forte explosion» et perd des hydrocarbures après qu'une de ses cuves a été endommagée, a indiqué jeudi l'agence de sécurité maritime britannique UKTMO.

«Le capitaine d'un pétrolier à l'ancre rapporte avoir vu et entendu une forte explosion à bâbord, puis avoir aperçu une petite embarcation quitter les lieux» au large de la région de Mubarak al-Kabeer, a indiqué l'agence dépendant de la Royal Navy.

Du pétrole s'est échappé du bateau, mais l'équipage est sain et sauf et aucun incendie ne s'est déclenché a précisé l'agence.

L'Iran lance des missiles vers Israël

Des explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP à Jérusalem jeudi matin. L'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles contre Israël jeudi, ont indiqué l'armée israélienne et les médias d'Etat iraniens, déclenchant des alertes dans plusieurs régions, dont celle de Tel-Aviv, sans faire de victime.

Beyrouth visée une nouvelle fois

Le sud de Beyrouth, bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah, a été la cible d'une nouvelle frappe aérienne dans la nuit de mercredi à jeudi.

L'armée israélienne avait exhorté plus tôt la population libanaise à évacuer une banlieue de Beyrouth sur fond d'intensification des hostilités avec le Hezbollah, avec des affrontements «directs» dans le sud du Liban, selon le mouvement armé.

Ryad intercepte trois missiles de croisière

L'Arabie saoudite a dit avoir abattu trois missiles de croisière près de la ville d'Al-Kharj, dans le centre du pays.

Morts au Liban

Les autorités libanaises ont annoncé trois nouveaux morts dans des frappes israéliennes ayant visé deux voitures près de Beyrouth.

Elles avaient auparavant dit avoir recensé 72 morts et plus de 83'000 déplacés depuis le début de ces frappes lundi.

Victoire pour Trump à Washington

Le Sénat américain a refusé mercredi de limiter les pouvoirs de Donald Trump dans la guerre contre l'Iran, une résolution en ce sens ayant été rejetée grâce au soutien robuste de la majorité républicaine.

Missile iranien vers la Turquie: «inacceptable» pour Washington

Washington a qualifié d'"inacceptables» les attaques contre la souveraineté de la Turquie, après que l'Otan a intercepté un missile tiré d'Iran s'approchant de son espace aérien.

Selon un responsable turc, ce missile «visait une base militaire» à Chypre, mais «a dévié» de sa trajectoire.

Le pouvoir iranien se fait «complètement anéantir», selon la Maison Blanche

«Le régime terroriste iranien voyou est en train d'être complètement anéanti», d'après la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

La différence entre «leur capacité à tirer et notre capacité à nous défendre se creuse jour après jour», a lui affirmé le ministre de la Défense américain Pete Hegseth.

Frégate iranienne coulée: 87 corps récupérés

Le Sri Lanka dit avoir récupéré les corps de 87 marins iraniens après le naufrage d'une corvette coulée par une torpille tirée d'un sous-marin américain, dans l'océan Indien.

Trente-deux marins ont été secourus mais sont grièvement blessés, 61 sont portés disparus.