Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dimanche dans son 16e jour:

La situation s'est détériorée dans tout le Moyen-Orient depuis l'opération militaire des Etats-Unis et d'Israël (archives). sda

Keystone-SDA ATS

- Un responsable du Hamas palestinien tué au Liban

Un responsable du Hamas palestinien a été tué dans une frappe israélienne sur la région de Saïda, au Liban, a indiqué dimanche une source du mouvement islamiste à l'AFP.

«Un responsable du Hamas, Wissam Taha, a été tué ce matin à Saïda», a précisé cette source à l'AFP sous couvert d'anonymat. Une frappe ciblée a visé un appartement d'une zone résidentielle proche de cette ville, la principale du sud du Liban, qui abrite le plus grand camp palestinien du pays.

- L'Iran dit avoir de «nombreuses preuves» que des bases américaines au Moyen-Orient sont utilisées pour l'attaquer

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré dans une interview publiée dimanche que Téhéran disposait de «nombreuses preuves» attestant que des bases américaines au Moyen-Orient sont utilisées pour attaquer la République islamique, évoquant «des images satellites et des opérations de surveillance électronique».

- La capitaine de l'équipe féminine de foot retire à son tour sa demande d'asile en Australie

La capitaine de l'équipe féminine de football d'Iran, présente en Australie pour la Coupe d'Asie, a retiré sa demande d'asile, ont indiqué dimanche les médias d'Etat iraniens, une annonce qui survient après la volte-face de déjà trois joueuses.

Six joueuses et un membre du staff avaient initialement demandé refuge en Australie après avoir été qualifiés de «traîtresses en temps de guerre» en Iran pour avoir refusé de chanter l'hymne national avant un match. les ONG accusant les autorités d'exercer des pressions sur les athlètes à l'étranger.

- Le pape renouvelle son appel à la paix

Le pape Léon XIV a renouvelé dimanche son appel à la paix au Moyen-Orient, demandant la fin de la guerre et la reprise du dialogue.

«Je réitère ma solidarité avec tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans les attaques qui ont frappé des écoles, des hôpitaux et des zones résidentielles», a-t-il lancé lors de sa prière hebdomadaire de l'Angélus.

- Israël affirme qu'aucune négociation directe n'est prévue avec le Liban

Le chef de la diplomatie israélienne a affirmé dimanche qu'aucune négociation directe n'était prévue avec le Liban pour mettre fin à la guerre déclenchée le 2 mars par une attaque du Hezbollah vers Israël, en marge de la guerre en Iran.

Une source officielle libanaise avait indiqué samedi à l'AFP former une délégation pour négocier avec Israël en vue d'une fin de la guerre, soulignant toutefois que ni la date ni le lieu de telles discussions n'avaient encore été fixées, Paris et Chypre étant envisagés.

- L'Iran dit avoir mené des frappes de drones en Israël

L'armée iranienne a déclaré dimanche avoir mené des frappes de drones visant notamment une importante unité de police et un centre de communications par satellite en Israël, dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Irna.

- L'Iran met en garde contre toute action pouvant étendre la guerre

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a exhorté dimanche les autres nations à «s'abstenir de toute action pouvant mener à une escalade et à une extension du conflit», lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, et après un appel à la rescousse de Donald Trump pour sécuriser le détroit d'Ormuz.

- Israël approuve une enveloppe budgétaire «d'urgence»

Le gouvernement israélien a approuvé une enveloppe de 827 millions de dollars pour des achats militaires d'"urgence», a rapporté dimanche la presse israélienne.

Cette enveloppe décidée dans la nuit de vendredi à samedi par les ministres, lors d'une réunion téléphonique, servira à des «achats sécuritaires» et à répondre «à des besoins urgents», indique notamment le quotidien Haaretz.

- Londres juge vitale une «désescalade du conflit» au Moyen-Orient

Le ministre britannique de l'Energie Ed Miliband a jugé dimanche essentiel de faire baisser les tensions au Moyen-Orient, après l'appel du président américain Donald Trump à ce que les navires de guerre d'autres pays contribuent à la protection des approvisionnements mondiaux en pétrole transitant par le détroit d'Ormuz.

- L'Irak s'inquiète d'attaques de drones

Les autorités irakiennes se sont inquiétées dimanche des attaques de drones répétées aux abords de l'aéroport de Bagdad, qui menacent directement une prison de haute sécurité où sont détenus des jihadistes présumés du groupe Etat islamique (EI).

- Séoul «examine» l'appel de Trump à envoyer un navire pour sécuriser le détroit d'Ormuz

La Corée du Sud a indiqué dimanche «examiner de près» la demande de Donald Trump, qui l'a appelée, aux côtés d'autres pays, à envoyer un navire dans le détroit d'Ormuz pour sécuriser la route pétrolière du Golfe.

- Israël annonce des frappes dans l'ouest de l'Iran

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir lancé «une vaste vague» de frappes contre des infrastructures» iraniennes dans l'ouest du pays, au 16ème jour de son offensive menée conjointement avec les Etats-Unis contre la République islamique.

- Des Iraniens arrêtés pour liens présumés avec Israël

Les autorités iraniennes ont arrêté au moins 20 personnes dans la province d'Azerbaïdjan occidental (nord-ouest) pour avoir «transmis des informations sur des sites militaires, policiers et sécuritaires à l'ennemi sioniste», a indiqué l'agence de presse Fars.

- Les Gardiens de la Révolution jurent de tuer Netanyahu

Les Gardiens de la Révolution ont juré dimanche de «traquer et tuer» le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. «Si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie, nous continuerons à le traquer et nous le tuerons de toutes nos forces», ont écrit les Gardiens sur leur site internet Sepah News.

- Explosions au Bahreïn

De fortes explosions ont retenti tôt dimanche matin à Manama, la capitale du Bahreïn, selon deux journalistes de l'AFP sur place.

Depuis le début de la guerre, le Bahreïn a dit avoir intercepté 125 missiles et 203 drones iraniens et déplore un bilan de deux morts. Dans les autres pays du Golfe, ces attaques ont fait 24 morts.

Le ministère de la Défense saoudien a lui fait état de la destruction de dix drones visant l'est du pays et sa capitale Ryad. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé que «cette attaque n'a pas de lien avec la République islamique d'Iran».

Les Emirats arabes unis ont aussi annoncé l'interception de missiles et de drones.