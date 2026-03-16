Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 17e jour lundi:

La situation s'est détériorée dans tout le Moyen-Orient depuis l'opération militaire des Etats-Unis et d'Israël (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Trump s'attend à l'aide de Paris et Londres

Donald Trump a continué de faire pression sur la France et le Royaume-Uni en déclarant qu'il s'attendait à ce que les deux pays répondent positivement à sa demande d'aide pour la sécurisation du détroit d'Ormuz. Il a déclaré s'être entretenu la veille de ce sujet avec son homologue français Emmanuel Macron, ajoutant que la réponse de ce dernier avait été «pas parfaite». Mais «je pense qu'il va aider», a-t-il ajouté.

Il a également reproché à certains pays de ne «pas vouloir s'impliquer» dans la sécurisation du détroit. «Depuis quarante ans, nous vous protégeons et vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose de très mineur», a-t-il déclaré.

Trump ne sait pas si le guide suprême est en vie

Donald Trump a déclaré ne pas savoir si le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, était vivant, après avoir été blessé dans des frappes et n'être toujours pas apparu en public depuis sa désignation.

«Beaucoup de gens disent qu'il est gravement défiguré. Ils disent qu'il a perdu sa jambe – une jambe – et qu'il a été gravement blessé. D'autres affirment qu'il est mort», a affirmé le président américain. «On ne sait pas (...) s'il est mort ou pas», a-t-il ajouté.

Liban: le bilan s'alourdit

Les autorités libanaises ont annoncé que plus d'un million de personnes s'étaient enregistrées comme déplacées depuis le 2 mars et le début du nouveau conflit entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé, les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 886 personnes, dont 111 enfants et 38 personnels de santé, depuis cette date, et 2.141 personnes ont été blessées.

Débris tombés sur des lieux saints à Jérusalem

La police israélienne a annoncé que des débris de missiles et d'intercepteurs étaient tombés sur des lieux saints de Jérusalem, notamment l'esplanade des Mosquées et la basilique du Saint-Sépulcre, après des tirs de missiles en provenance d'Iran.

Elle n'a pas signalé de dégâts dans les lieux saints. Mais dans le quartier de Ras el-Amoud, à Jérusalem-Est, partie palestinienne occupée et annexée par Israël, des journalistes de l'AFP on vu un immeuble d'habitation endommagé par des débris.

Merz critique l'offensive terrestre israélienne

Le chancelier allemand Friedrich Merz a qualifié «d'erreur» l'opération terrestre au Liban annoncée par Israël. Il a invité l'Etat hébreu à ne pas mener une «offensive» qui «aggraverait encore la situation humanitaire déjà extrêmement tendue» dans ce pays.

L'armée israélienne a annoncé plus tôt lundi avoir lancé des «opérations terrestres limitées et ciblées» contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban. La Turquie a «condamné fermement» ces opérations, mettant en garde contre «une nouvelle catastrophe humanitaire» au Moyen-Orient.

Les Emirats suspendent leurs chargements de brut

La compagnie pétrolière nationale des Emirats arabes unis, Adnoc, a suspendu ses chargements de brut au terminal de Fujaïrah, sur la côte est, après une attaque de drones ayant provoqué un incendie sur le site, a affirmé une source proche à l'AFP.

Une attaque de drone a par ailleurs provoqué un incendie dans un immeuble de l'émirat d'Umm Al Quwain, dans le nord des Emirats arabes unis, sans faire de blessés, ont annoncé les autorités sans donner plus de détails sur le bâtiment visé.

L'Iran menace des entreprises américaines

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé de cibler des entreprises américaines au Moyen-Orient, sans préciser lesquelles. Ils ont appelé le personnel à évacuer.

La semaine dernière, l'agence de presse Tasnim avait publié sur Telegram une liste de cibles potentielles pour l'Iran, parmi lesquelles figurent les bureaux de géants technologiques tels qu'Amazon, Google, Microsoft et Nvidia dans les pays du Golfe.

Le pétrole baisse

Les cours du pétrole reculent après que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé être prête à débloquer davantage de stocks stratégiques de pétrole «si nécessaire».

Le marché entrevoit aussi l'espoir d'une amélioration de la circulation dans le détroit d'Ormuz car un pétrolier battant pavillon pakistanais a franchi dimanche le détroit avec son système de traçage activé, selon les données du site spécialisé MarineTraffic, ce qui d'après cette source «laisse supposer que certaines cargaisons pourraient bénéficier d'un droit de passage négocié» avec l'Iran.

Irak: six combattants tués

Six combattants d'une coalition d'ex-paramilitaires incluant également des groupes armés pro-iraniens ont été tués par une attaque dans l'ouest de l'Irak, près de la frontière avec la Syrie, a annoncé le Hachd al-Chaabi dans un communiqué.

Dans un communiqué, l'alliance Hachd al-Chaabi, désormais intégrée aux forces régulières irakiennes, accuse Israël, dénonçant «un bombardement sioniste» contre «une position de sécurité officielle» et des combattants «qui accomplissaient leur devoir de protection du territoire et de la souveraineté» du pays.