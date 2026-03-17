Pétrole, détroit d'Ormuz, menaces contre Khamenei : les derniers développements

Au 18e jour du conflit, Israël menace d'éliminer le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei. Pendant ce temps, le détroit d'Ormuz reste verrouillé et le pétrole franchit la barre des 100 dollars.

People take photos of a building damaged by an Israeli airstrike in Dahiyeh, Beirut's southern suburbs, Lebanon, Tuesday, March 17, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 18e jour mardi.

Le pétrole en hausse

Les prix du pétrole augmentent, avec de nouvelles frappes contre des infrastructures pétrolières aux Moyen-Orient et le blocage persistant du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du trafic mondial de pétrole.

Le cours du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, a progressé de 3,20% à 103,42 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en avril, a gagné 2,90% à 96,21 dollars.

L'Iran sélectionne les navires autorisés à traverser le détroit

L'Iran sélectionne les navires de pays «alliés» autorisés à traverser le détroit d'Ormuz, dont la circulation est verrouillée par les autorités de la République islamique en représailles aux frappes israélo-américaines déclenchées fin février, ont indiqué mardi des données de suivi.

Au moins cinq navires ont quitté le voie maritime stratégique, par laquelle transite en temps normal près de 20% du brut mondial et du gaz naturel liquéfié (GNL), en passant par les eaux iraniennes les 15 et 16 mars, a indiqué mardi la société de renseignement maritime Windward dans un rapport d'analyse.

Détroit d'Ormuz: pas de retour en arrière

La situation dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial, verrouillé par l'Iran en représailles aux frappes israélo-américaines, ne retrouvera pas son fonctionnement d'avant-guerre, a averti mardi le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, sur X, sans plus de détails.

Mort confirmée du chef de l'organisation Bassidj

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont confirmé mardi la mort du général Gholamréza Soleimani qui dirigeait l'organisation paramilitaire Bassidj, annoncée dans la matinée par l'armée israélienne. Ils ont indiqué que ce haut responsable était «tombé en martyr lors d'une attaque terroriste de l'ennemi américano-sioniste», sur leur site internet officiel, Sepah News.

Israël a indiqué avoir tué dans une frappe à Téhéran ce commandant du groupe de volontaires chargés notamment du maintien de l'ordre en Iran, en plus du chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, dont la mort n'a pas été confirmée.

Israël va «traquer, trouver et neutraliser» Khamenei

L'armée israélienne a dit mardi être déterminée à «traquer, trouver et neutraliser» le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu en public depuis sa désignation il y a plus d'une semaine.

«Mojtaba Khamenei (...) on ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais je peux (vous) dire une chose: nous continuerons de poursuivre toute personne représentant une menace pour Israël, il n'y a pas d'impunité pour lui, on va le traquer, le trouver et le neutraliser», a dit le général de brigade Effie Defrin, porte-parole militaire, dans une allocution télévisée.

Départ de tous les soldats étrangers exigé

Les Brigades du Hezbollah, influent groupe armé irakien pro-iranien, ont fustigé mardi «la présence américaine» en Irak, réclamant le départ de tous les soldats étrangers du pays.

«La présence américaine malveillante est à l'origine de l'instabilité en Irak, et il n'y aura pas de sécurité tant que le dernier soldat étranger n'aura pas quitté le territoire irakien», a indiqué le nouveau «responsable sécuritaire» du groupe – aussi connu comme Kataeb Hezbollah – Abou Moujahid Al-Assaf, dans un communiqué.

Grands rassemblements en Iran

Des foules se sont rassemblées mardi dans des villes iraniennes, répondant à un appel des autorités à des manifestations d'ampleur contre les «complots» ennemis, après plus de deux semaines de guerre avec Israël et les Etats-Unis.

La télévision d'Etat a montré de nombreux manifestants brandissant des drapeaux iraniens lors de ces rassemblements, organisés avant une nuit habituellement marquée par des festivités liées au Nouvel An persan, Norouz. L'appel avait suivi l'annonce, par Israël, de l'assassinat du chef de la sécurité et figure clé du pouvoir iranien Ali Larijani, que Téhéran n'a pas confirmé.

Trois soldats tués au Liban

Des frappes israéliennes ont tué mardi trois soldats de l'armée libanaise, restée à l'écart de la guerre entre le Hezbollah pro-iranien et Israël, et visé la banlieue sud de Beyrouth, près de l'aéroport international.

Alors qu'Israël menace d'étendre ses opérations terrestres chez son voisin, trois soldats ont été tués et quatre blessés dans deux frappes dans le sud, selon l'armée libanaise. Des frappes ont aussi à nouveau visé la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, désertée par une grande partie de ses habitants.

Experts en drones ukrainiens

L'Ukraine a envoyé 201 experts en drones au Moyen-Orient pour aider ses alliés dans la région à intercepter les drones iraniens, a affirmé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky depuis Londres.

«Il y a 201 Ukrainiens au Moyen-Orient et dans le Golfe, et 34 autres sont prêts à être déployés. Ce sont des experts militaires, capables d'apporter leur aide et de permettre de se défendre contre les drones Shahed» iraniens, a déclaré le président ukrainien lors d'un discours au Parlement britannique.