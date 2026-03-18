Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 19e jour mercredi:

De la fumée s'élève à la suite des frappes israéliennes sur le sud du Liban, vue depuis la Haute Galilée, à la frontière israélo-libanaise, le 18 mars 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

- L'Iran confirme la mort de son ministre du Renseignement

Le président iranien a confirmé la mort du ministre du Renseignement Esmaïl Khatib, dénonçant un «assassinat lâche». Israël avait auparavant affirmé l'avoir tué et donné carte blanche à son armée pour abattre tout haut responsable de la République islamique dans sa ligne de mire.

Le chef de l'armée iranienne, le général Amir Hatami, a affirmé mercredi que la mort du chef de la sécurité de la République islamique Ali Larijani serait «vengée». Moscou a condamné le meurtre.

Une foule importante s'est rassemblée à Téhéran pour ses obsèques associées à celles la cérémonie d'hommage du dirigeant de la force paramilitaire Bassidj, Gholamreza Soleimani.

L'Iran dit qu'il va cibler des installations énergétiques

L'Iran a prévenu qu'il allait viser des infrastructures énergétiques chez ses voisins du Golfe à la suite d'une attaque américano-israélienne contre des installations desservant l'immense champ gazier de South Pars/North Dome, partagé avec le Qatar qui a qualifié cette frappe de «dangereuse et irresponsable».

Téhéran accuse les pays du Golfe de laisser les forces américaines utiliser leur territoire pour l'attaquer. La télévision d'Etat a publié une liste de cibles potentielles, incluant des installations pétrolières et gazières en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis, affirmant qu'elles sont «devenues des cibles directes et légitimes et seront visées dans les heures à venir».

Les centrales électriques en Irak ont été privées de leur approvisionnement en gaz iranien qui s'est «totalement interrompu».

Le pétrole rebondit

Les prix du pétrole sont repartis à la hausse mercredi, le baril de Brent grimpant même de plus de 5% après une frappe contre des infrastructures énergétiques essentielles iraniennes.

Le baril de Brent, la référence internationale du pétrole, progressait de 4,86% à 108,45 dollars vers 13H45 GMT, peu après avoir bondi de plus de 5%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate gagnait 2,46% à 98,58 dollars.

La Russie dénonce «l'attaque irresponsable» sur Bouchehr

La Russie a dénoncé mercredi «l'attaque irresponsable» ayant touché la veille au soir la centrale nucléaire de Bouchehr dans le sud de l'Iran, où se trouvent des spécialistes russes, accusant Israël et les Etats-Unis d'en être responsables.

Trump menace d'un désengagement américain sur le détroit d'Ormuz

Donald Trump a de nouveau critiqué mercredi le refus des alliés des Etats-Unis de les aider à sécuriser le détroit d'Ormuz, voie stratégique bloquée par l'Iran à la suite des frappes américano-israéliennes, et fait planer la menace d'un désengagement de Washington.

Le président américain est depuis quelques jours très agacé par le refus des principaux alliés de Washington au sein de l'Otan, parmi lesquels la France et le Royaume-Uni, d'aider les Etats-Unis à ouvrir ce passage par où transitaient avant la guerre près de 20% du pétrole brut mondial.

Merz dit qu'il «aurait déconseillé» d'attaquer l'Iran

Le Chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé mercredi que Berlin «aurait déconseillé» à Israël et aux Etats-Unis d'attaquer l'Iran, si Washington avait consulté l'Allemagne.

Les chefs de la diplomatie allemande et française ont appelé mercredi à la «désescalade» au Moyen-Orient, le chemin inverse pouvant plonger «le monde entier dans une crise des plus graves».

L'équipe féminine de foot d'Iran franchit la frontière

L'équipe féminine de football d'Iran, dont plusieurs membres avaient demandé l'asile en Australie, a franchi mercredi le poste-frontière turco-iranien de Gürbulak (est), a constaté l'AFP. Parmi elles, figurent quatre joueuses – dont la capitaine de l'équipe Zahra Ghanbari – et un membre de l'encadrement ayant retiré leur demande d'asile et décidé de regagner l'Iran.

L'armée israélienne va frapper les ponts sur le Litani

L'armée israélienne a annoncé qu'elle s'apprêtait à frapper les ponts sur le fleuve Litani, qui coule dans le sud du Liban à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël.

Un responsable de la TV du Hezbollah tué à Beyrouth

Mohammed Cherri, le directeur des programmes politiques de la télévision libanaise al-Manar, affiliée au Hezbollah, a été tué mercredi avec son épouse par une frappe israélienne au coeur de Beyrouth mercredi, a annoncé la chaîne.

Nouvelle batterie Patriot de l'Otan en Turquie

La Turquie a annoncé mercredi le déploiement par l'Otan d'une nouvelle batterie antiaérienne Patriot, en complément du système Patriot espagnol déjà en service, sur la base militaire d'Incirlik (sud), qui abrite des forces américaines, après l'interception début mars de trois missiles balistiques tirés vers le territoire turc depuis l'Iran.

Douze morts dans des frappes israéliennes sur Beyrouth

Les frappes israéliennes mercredi sur des quartiers densément peuplés du coeur de Beyrouth ont fait 12 morts et 41 blessés, selon un nouveau bilan annoncé par le ministère libanais de la Santé.

L'armée israélienne a aussi procédé à des frappes dans le sud du Liban où un ordre d'évacuation a provoqué la panique dans la région de Tyr, un port inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Plusieurs explosions à Erbil

Au moins quatre fortes explosions ont été entendues mercredi à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, selon des journalistes de l'AFP, des groupes armés pro-iraniens enchaînant ces derniers jours les attaques de drone contre militaires et intérêts américains.