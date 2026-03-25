Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui est entrée dans son 26e jour mercredi:

Un avion de combat israélien survole la ville de Tyr, au sud du Liban, le mercredi 25 mars 2026. (Photo AP/Hussein Malla) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'Iran rejette le plan américain, selon la télévision d'Etat

Téhéran a rejeté, selon la télévision d'Etat, le plan américain en 15 points destiné à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, un document que lui avait transmis le médiateur pakistanais.

L'ambassadeur d'Iran au Pakistan a affirmé qu'il n'y avait eu aucune discussion entre Washington et Téhéran pour parvenir à la paix.

Le président du Parlement iranien défie les Etats-Unis

L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a recommandé aux Etats-Unis de ne pas «tester» la détermination de l'Iran à défendre son territoire, des médias américains ayant fait état d'envois de soldats supplémentaires au Moyen-Orient.

Israël élargit sa «zone tampon» au Liban

Israël est en train d'élargir la «zone tampon» au Liban pour «éloigner la menace des missiles» du Hezbollah, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

L'armée israélienne a de son côté dit avoir «démantelé des centres de commandement du Hezbollah» et un dépôt d'armes dans le sud du Liban.

Le Hezbollah refuse de négocier «sous le feu»

Le chef du Hezbollah Naïm Qassem a jugé que toute négociation «sous le feu» avec Israël était une «capitulation», alors que le pouvoir libanais appelle à des pourparlers avec ce pays.

Les frappes israéliennes ont fait 1094 morts, dont 121 enfants, et plus de 3000 blessés, tandis que plus d'un million de personnes ont été déplacées depuis le 2 mars, selon le ministère libanais de la Santé.

Le Liban ne doit pas devenir un nouveau Gaza, dit Guterres

«Le Hezbollah doit cesser de lancer des attaques contre Israël. Et Israël doit cesser ses opérations militaires et ses frappes contre le Liban, où les civils sont les plus touchés», a plaidé le secrétaire général de l'ONU.

«Le modèle de Gaza ne soit pas être reproduit au Liban», a ajouté Antonio Guterres, selon qui la guerre au Moyen-Orient est «hors de contrôle».

Un centre iranien de recherches pour sous-marins militaires frappé par Israël

L'armée israélienne a annoncé avoir frappé «ces derniers jours» deux sites de production de missiles de croisière navals à Téhéran et, mardi, un centre de recherche et développement en lien avec le programme de sous-marins militaires à Ispahan, dans le centre de l'Iran.

L'Iran attaque Israël et les pays du Golfe

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré avoir tiré des missiles et des drones vers le nord et le centre d'Israël, ainsi que vers deux bases militaires utilisées par les Etats-Unis au Koweït, une au Bahreïn et une autre en Jordanie.

Un réservoir de carburant de l'aéroport international du Koweït a pris feu après avoir été visé par des drones.

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU condamne les attaques de l'Iran contre des pays du Golfe

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a condamné les «attaques odieuses» de l'Iran contre des pays du Golfe et demandé des «réparations complètes» pour toutes les victimes de ces frappes.

L'Iran affirme avoir attaqué un porte-avions américain

La marine iranienne a dit avoir tiré des missiles de croisière en direction du porte-avions américain Abraham Lincoln.

Risque de «pire crise industrielle de mémoire humaine»

La guerre au Moyen-Orient pourrait engendrer «la pire crise industrielle de mémoire humaine», a averti le patron de la Chambre de commerce internationale, John Denton.

L'Allemagne critique la politique de Trump

Le ministre allemand des finances Lars Klingbeil a fustigé la «mauvaise politique» du président américain Donald Trump en Iran, susceptible de provoquer un nouveau choc économique, et dénoncé les groupes pétroliers profitant selon lui de la situation.

Une trentaine de pays veulent créer une coalition pour la sécurisation du détroit d'Ormuz

Londres et Paris vont organiser cette semaine une réunion d'une trentaine de pays prêts à former une coalition visant à participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz.

Plaidoirie des Philippines pour la réouverture du détroit d'Ormuz

«Soyons le plus pragmatique possible» à l'heure de nous demander comment doit rouvrir le détroit d'Ormuz, a plaidé auprès de l'AFP Gilbert Teodoro Jr, le secrétaire philippin à la défense, avant de lancer: «quel est le minimum requis par les assureurs? Travaillons à partir de là».

Le prix du pétrole en baisse

Les prix du pétrole ont poursuivi leur recul, entraînant un rebond des marchés boursiers, les opérateurs semblant vouloir croire à la possibilité d'un plan de paix proposé par Donald Trump à l'Iran.

Evacuation de Russes de la centrale nucléaire de Bouchehr

Des Russes travaillant à la centrale nucléaire de Bouchehr, dans le sud de l'Iran, ont été évacués, selon le chef du groupe Rosatom.

La Russie s'est dans le même temps dite «profondément indignée» par la frappe qui aurait visé ce site.