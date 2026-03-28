Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient samedi, un mois après le déclenchement du conflit:

De la fumée s'élève suite aux tirs d'artillerie israéliens sur le village de Qlaileh, vu depuis la ville de Tyr, au sud du Liban, le samedi 28 mars 2026. (Photo AP/Hussein Malla) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Liban: 51 secouristes et soignants tués

«Le nombre de martyrs dans le secteur de la santé s'élève à 51, dont 46 secouristes et cinq personnels soignants», a indiqué le ministre libanais de la Santé Rakan Nassereddine lors d'une conférence de presse. Il a précisé que neuf secouristes avaient été tués samedi dans des frappes israéliennes, qui ont également visé neuf hôpitaux dans le sud du pays.

Au total, le ministère a recensé 75 attaques contre les services de secours et de santé depuis le 2 mars, a précisé M. Nassereddine.

Attentat déjoué à Paris devant la Bank of America

Un attentat à l'engin explosif a été déjoué samedi devant les locaux à Paris de la Bank of America grâce à l'intervention de policiers qui ont interpellé un homme s'apprêtant à allumer le dispositif, a appris l'AFP auprès de sources proches du dossier.

Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez a appelé à la vigilance extrême des forces de l'ordre particulièrement pour protéger les opposants iraniens, leurs locaux associatifs, les lieux de culte juifs ainsi que les intérêts américains, tous identifiés comme cibles potentielles d'actes terroristes.

Le Qatar et l'Ukraine signent un accord

Le Qatar et l'Ukraine ont signé samedi un accord de défense. Ce texte «prévoit une collaboration dans les domaines technologiques, le développement d'investissements communs et l'échange d'expertise en matière de lutte contre les missiles et les systèmes aériens sans pilote», a indiqué le ministère de la Défense du Qatar.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté déclaré que les accords qu'il avait signés avec les pays du Golfe lors d'une tournée dans la région prévoyaient une «coopération sur dix ans» dans le domaine de la défense, ainsi que la mise en place de chaînes de production conjointes.

Pezeshkian salue la médiation pakistanaise

Le président iranien Massoud Pezeshkian a salué les efforts de médiation du Pakistan pour mettre fin à la guerre avec les Etats-Unis et Israël. Lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, il a «remercié le Pakistan pour ses efforts de médiation visant à mettre fin à l'agression contre la République islamique», selon un communiqué de la présidence iranienne.

Les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, d'Arabie saoudite, d'Egypte, de Turquie doivent se réunir dimanche et lundi à Islamabad pour des discussions sur la guerre.

Explosions à Jérusalem

Deux explosions ont été entendues samedi au-dessus de Jérusalem par des journalistes de l'AFP, après que l'armée israélienne a déclaré avoir détecté des missiles lancés depuis l'Iran. Elles sont survenues peu après que l'armée israélienne a annoncé avoir mené une série de frappes sur Téhéran.

Trois journalistes libanais tués par une frappe

Trois journalistes libanais ont été tués samedi par une frappe israélienne sur leur véhicule dans le sud du Liban, a annoncé une source militaire. Parmi les victimes figurent une correspondante de la chaîne Al-Mayadeen, proche du Hezbollah, et un correspondant de la chaîne Al-Manar, affiliée au mouvement pro-iranien.

Le président libanais Joseph Aoun a qualifié cette frappe de «crime flagrant» qui enfreint toutes les normes et tous les traités en vertu desquels les journalistes bénéficient d'une protection internationale en temps de guerre». Israël dit qu'un journaliste tué au Liban était membre d'une unité d'élite du Hezbollah.

Oman: le port de Salalah évacué

L'armateur danois Maersk a annoncé sur son site que le port de Salalah, au sultanat d'Oman, touché dans la journée par une attaque de drone, avait été «immédiatement» évacué et que ses opérations étaient suspendues pendant 48 heures.

Les autorités du sultanat avaient indiqué plus tôt que l'attaque avait blessé un ouvrier et fait des dégâts légers sur ce port, l'un des principaux du pays. Le port avait déjà été touché depuis le début du conflit au Moyen-Orient et avait dû suspendre ses opérations.

L'Iran vise un dépôt de systèmes antidrones ukrainiens

L'armée iranienne a déclaré avoir pris pour cible un dépôt de systèmes antidrones ukrainiens aux Emirats arabes unis, qui servait selon elle à soutenir les forces américaines. Le site a été «détruit», selon lui.

«C'est un mensonge, nous démentons officiellement cette information», a dit la diplomatie ukrainienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait auparavant annoncé, lors d'une visite aux Emirats arabes unis, que les deux pays avaient convenu de coopérer en matière de défense.