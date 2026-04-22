Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient mercredi, alors que Donald Trump a annoncé une prolongation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril entre les Etats-Unis et l'Iran:

Le cargo « Baghdad », battant pavillon jordanien, navigue dans le golfe Persique en direction du détroit d'Ormuz, aux Émirats arabes unis, le mercredi 22 avril 2026. (Photo AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Liban: un 2e militaire français de la Finul est mort des suites de ses blessures

Un deuxième militaire français de la Finul, la mission de l'ONU au Liban, est mort mercredi «des suites de ses blessures» infligées au Liban «par des combattants du Hezbollah» dans «la même embuscade» qui a tué samedi l'adjudant Florian Montorio, a annoncé Emmanuel Macron.

«Le caporal-chef Anicet Girardin du 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures», a déclaré le président sur le réseau X, ajoutant que la Nation saluait «avec émotion» sa mémoire «et son sacrifice».

Pourparlers avec Israël: le Liban va demander une extension d'un mois de la trêve

Le Liban va demander lors des pourparlers prévus jeudi avec Israël à Washington une extension d'un mois de la trêve, a indiqué mercredi une source officielle à l'AFP.

«Le Liban demandera l'extension pour un mois de la trêve, le strict respect du cessez-le-feu et l'arrêt par Israël des opérations de dynamitage et de destruction dans les zones où il est présent», a indiqué cette source à l'AFP.

Trois personnes ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes au Liban malgré la trêve.

Trois combattants kurdes iraniens blessés en Irak

Des frappes de drones mercredi dans la région du Kurdistan, au nord de l'Irak, ont blessé trois combattants kurdes iraniens, a affirmé un groupe d'opposition en exil en imputant à l'Iran la responsabilité de l'attaque.

L'Iran affirme avoir saisi deux navires tentant de passer par le détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont affirmé mercredi dans un communiqué que leurs forces navales avaient intercepté deux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz. «Les deux navires en infraction ont été saisis par les forces navales des Gardiens de la Révolution et dirigés vers la côte iranienne», a-t-on ajouté.

Washington sanctionne Bagdad pour l'obliger à démanteler les milices pro-Iran

Les Etats-Unis ont suspendu la livraison de dollars à Bagdad ainsi que des programmes de coopération militaire, espérant forcer l'Irak à démanteler les milices pro-iraniennes qu'ils accusent de d'attaques récentes contre des intérêts américains, selon des médias.

L'Otan assure faire «le nécessaire pour défendre la Turquie»

L'Otan «fera toujours le nécessaire pour défendre la Turquie», pays membre de l'Alliance atlantique visé par quatre tirs de missiles iraniens le mois dernier, a déclaré mercredi à Ankara son secrétaire général, Mark Rutte.

«L'Iran sème la terreur et le chaos, et cela se ressent fortement ici en Turquie. Ces dernières semaines, l'Otan a intercepté avec succès, à quatre reprises, des missiles balistiques iraniens se dirigeant vers la Turquie», a indiqué M. Rutte.

L'Iran affirme maîtriser son approvisionnement alimentaire

«Malgré le blocus naval américain, nous n'avons aucun problème pour fournir des biens de première nécessité et des aliments, car, en raison de la taille du pays, il est possible d'importer via différentes frontières», a déclaré mardi le ministre iranien de l'agriculture, Gholamreza Nouri.

Israël appelle le Liban à «travailler ensemble» contre le Hezbollah

«Demain, les discussions directes entre Israël et le Liban reprendront à Washington D.C. Je lance un appel au gouvernement du Liban: travaillons ensemble contre l'Etat terroriste que le Hezbollah a construit sur votre territoire», a déclaré mercredi le ministre israélien des affaires étrangères Gideon Saar devant des diplomates lors d'une cérémonie marquant le 78e anniversaire de l'indépendance d'Israël.

Pékin dit que la situation au Moyen-Orient se trouve à un moment «critique»

«La situation régionale (au Moyen-Orient, ndlr) se trouve actuellement à un moment critique de transition entre la guerre et la paix. La priorité absolue demeure de tout mettre en oeuvre pour empêcher une reprise des hostilités», a affirmé un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Guo Jiakun.

Un cargo quittant l'Iran stoppé par des tirs

Un cargo quittant l'Iran a été visé mercredi par des tirs est actuellement immobilisé en mer, a indiqué l'agence de sécurité martitime britannique UKMTO.

L'Iran exécute un homme pour des liens avec les renseignements israéliens

L'Iran a pendu mercredi un homme reconnu coupable de liens avec les services de renseignements israéliens, a annoncé le pouvoir judiciaire, dernière exécution en date depuis le déclenchement de la guerre avec Israël et les Etats-Unis le 28 février.

Trump dit que l'Iran «s'effondre financièrement»

L'Iran «s'effondre financièrement» à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, a estimé mercredi Donald Trump, quelques heures après avoir décidé de prolonger la trêve tout en maintenant le blocus des ports iraniens.