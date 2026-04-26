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Moyen-Orient: derniers développements Le Hezbollah et Israël s'accusent mutuellement de «violer» le cessez-le-feu

ATS

26.4.2026 - 20:12

Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient dimanche:

Des soldats israéliens mènent des opérations du côté libanais de la frontière, vus depuis la Haute Galilée, au nord d'Israël, le 26 avril 2026, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur entre Israël et le Liban. Le 26 avril, le Premier ministre israélien Netanyahou a ordonné à l'armée de frapper « avec vigueur » les positions du Hezbollah, accusant le groupe de violer le cessez-le-feu.
Des soldats israéliens mènent des opérations du côté libanais de la frontière, vus depuis la Haute Galilée, au nord d'Israël, le 26 avril 2026, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur entre Israël et le Liban. Le 26 avril, le Premier ministre israélien Netanyahou a ordonné à l'armée de frapper « avec vigueur » les positions du Hezbollah, accusant le groupe de violer le cessez-le-feu.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 20:12

L'armée israélienne annonce la mort d'un soldat dans le sud du Liban

L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'un soldat avait été tué dans le sud du Liban, où un fragile cessez-le-feu avec le Hezbollah pro-iranien est en vigueur depuis le 17 avril.

Le sergent Idan Fooks, 19 ans a été tué dans un «incident» durant lequel un officier et cinq autre soldats ont été blessés, selon un communiqué militaire.

Le ministre iranien des affaires étrangères attendu à Moscou

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, va rencontrer le président russe Vladimir Poutine lundi à Moscou, selon l'agence Isna. Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé cette visite pour des «entretiens», sans préciser de date ou si le chef de la diplomatie iranienne rencontrerait le président Poutine.

Le chef de la diplomatie iranienne est de retour à Islamabad après une visite à Oman

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, est revenu dimanche à Islamabad, a indiqué l'agence officielle iranienne Irna, dans le cadre des tractations en cours pour relancer des négociations visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient

M. Araghchi – qui avait quitté samedi Islamabad pour un déplacement à Oman – transmettra auprès de ses interlocuteurs pakistanais, dont le pays est le principal médiateur entre Téhéran et Washington, les «positions et points de vue de l'Iran sur le cadre de tout accord» avait auparavant indiqué Isna, une autre agence iranienne.

Le Hezbollah accuse Israël de violer le cessez-le-feu, rejette les accusations de Netanyahu

Le Hezbollah a déclaré dimanche qu'il continuerait à riposter aux «violations» du cessez-le-feu par Israël, rejetant les accusations du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

«Les violations du Hezbollah démantèlent de fait le cessez-le-feu», a affirmé M. Netanyahu.

Gaza: trois morts dans des attaques israéliennes (Défense civile)

Au moins trois personnes, dont une femme, ont été tuées dimanche par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, a annoncé la Défense civile locale.

Frappes israéliennes dans le sud du Liban après un avertissement, sept morts

Un média d'Etat libanais a indiqué que l'armée israélienne avait commencé à frapper le sud du pays dimanche, après avoir émis un avertissement d'évacuation pour sept localités, malgré un cessez-le-feu avec le Hezbollah pro-iranien.

«Des avions de guerre israéliens ont mené une frappe» à Kfar Tibnit, l'une des localités visées par l'avertissement israélien, a rapporté l'agence de presse libanaise Ani, ajoutant que des informations faisaient état de victimes.

Le ministère libanais de la santé a fait état de sept personnes tuées samedi par des frappes israéliennes dans le sud du Liban.

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