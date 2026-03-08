  1. Clients Privés
Au 9e jour de guerre Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Basile Mermoud

8.3.2026

Neuvième jour de guerre au Moyen-Orient. L'Iran se dit capable de tenir «au moins six mois», tandis qu'Israël prévient que le conflit prendra «encore beaucoup de temps». Trump menace le nouveau guide suprême iranien avant même que son nom soit dévoilé. 

L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir frappé à Téhéran le QG de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution.
L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir frappé à Téhéran le QG de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution.
KEYSTONE

Agence France-Presse

08.03.2026, 20:53

Voici les derniers événements dimanche, neuvième jour de la guerre au Moyen-Orient:

Trump menace le nouveau guide suprême en Iran

Donald Trump a prévenu dimanche que le nouveau guide suprême iranien ne tiendrait «pas longtemps» sans son aval, et ce avant même que le nom du successeur d'Ali Khamenei tout juste choisi ne soit dévoilé.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a lui réaffirmé que le choix du guide suprême incombait au «peuple iranien» et à «personne d'autre».

Pour Israël, la guerre risque de prendre «encore beaucoup de temps»

Le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé dimanche que la guerre allait durer encore «beaucoup de temps».

L'Iran dit avoir visé Tel-Aviv, le Néguev et des bases aériennes américaines dans la région

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, ont affirmé dimanche soir avoir tiré des missiles en direction d'Israël, visant Tel-Aviv et le désert du Néguev, dans le sud du pays, ainsi que des bases aériennes américaines dans la région.

Israël dit que la frappe sur un hôtel de Beyrouth a fait cinq morts dont trois chefs de la force Qods

L'armée israélienne a affirmé dimanche que la frappe menée sur un hôtel de Beyrouth avait tué cinq membres des Gardiens de la Révolution iraniens, dont «trois importants commandants de la force Qods», leur branche des opérations extérieures.

L'Iran menace de cibler les sites pétroliers de la région

L'armée iranienne a menacé dimanche de cibler des sites pétroliers de la région si Israël continuait de frapper les infrastructures énergétiques de la République islamique.

«Et si vous pouvez supporter un pétrole à plus de 200 dollars le baril, continuez ce jeu», a affirmé le quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution.

Depuis lundi. Liban : plus de 500'000 déplacés par les frappes israéliennes

Depuis lundiLiban : plus de 500'000 déplacés par les frappes israéliennes

Quatre dépôts et un site logistique pétroliers ont été frappés dans la nuit par les Etats-Unis et Israël à Téhéran et ses environs, avait auparavant annoncé un dirigeant de la compagnie nationale de distribution Keramat Veyskarami, évoquant quatre morts dans cette première attaque rapportée contre des infrastructures pétrolières iraniennes.

Réunion du G7 Finances lundi en visio

Une réunion du G7 Finances, organisée sous la présidence française du G7, se tiendra lundi en visioconférence à 12H30 GMT pour «faire le point sur la situation dans le Golfe», a annoncé dimanche Paris.

Cette réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du groupe des 7 (Etats-Unis, Japon, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie) se déroulera dans un contexte où les approvisionnements énergétiques, entravés par le blocage du détroit d'Ormuz qui sépare l'Iran des Emirats arabes unis, et les prix de l'énergie, sont au cœur des inquiétudes.

Liban: plus d'un demi-million de déplacés

Plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban, selon un bilan des autorités libanaises dimanche, alors que le pays est soumis à d'intenses bombardements depuis lundi, en riposte à des attaques du Hezbollah pro-iranien.

Au total, 517.000 déplacés ont été recensés, dont plus de 117.000 hébergés dans des centres d'accueil, a indiqué la ministre des Affaires sociales Haneen Sayed lors d'une conférence de presse.

QG de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution visé

L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir frappé à Téhéran le QG de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution.

Ce QG «comprenait le bâtiment de contrôle et d'exploitation du satellite +Khayyam+, lancé en août 2022 et utilisé par les Gardiens de la Révolution pour promouvoir leurs opérations et surveiller l'Etat d'Israël ainsi que les pays de la région», selon l'armée israélienne.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions dans plusieurs quartiers de Téhéran.

Liban: frappes israéliennes sur un camp palestinien

Deux frappes israéliennes ont visé dimanche le camp de Aïn el-Heloué, le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, dans le sud du pays, a rapporté l'agence officielle libanaise, alors que l'aviation israélienne pilonne sans relâche d'autres régions du pays.

Depuis le début de la guerre, les raids israéliens ont fait, selon les autorités libanaises, près de 400 morts.

L'armée israélienne a annoncé la mort de deux de ses soldats dans le sud du Liban.

Experts ukrainiens en drones au Moyen-Orient

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que des experts en drones ukrainiens seraient au Moyen-Orient «la semaine prochaine», Kiev espérant échanger son expertise face aux drones de conception iranienne contre des missiles indispensables à sa défense antiaérienne face aux attaques russes.

Missiles iraniens sur Israël et la Jordanie

Une série d'explosions ont été entendues dimanche en début d'après-midi à Tel-Aviv. Les Gardiens de la Révolution ont affirmé dimanche avoir tiré des missiles «nouvelle génération» en direction de Tel-Aviv et Beersheva (sud d'Israël), ainsi que vers la base aérienne de Al-Azraq, en Jordanie.

Guerre en Iran. Attaques dans le détroit d'Ormuz : le point sur la situation

Guerre en IranAttaques dans le détroit d'Ormuz : le point sur la situation

L'armée israélienne a déclaré «avoir identifié des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël», ajoutant que les systèmes de défense antiaérienne avaient été activés.

Le pape appelle au «dialogue»

Le pape Léon XIV prie pour que «le fracas des bombes cesse» au Moyen-Orient et pour le «dialogue». «Aux épisodes de violence et de dévastation, et au climat généralisé de haine et de peur, s'ajoute la crainte que le conflit ne s'étende» a-t-il déclaré.

L'Iran prêt à «au moins six mois de guerre intense»

«Les forces armées de la République islamique d'Iran sont capables de poursuivre au moins six mois de guerre intense au rythme actuel», a déclaré le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Ali Mohammad Naini, cité par l'agence de presse Fars.

Les Gardiens ont affirmé avoir déjà frappé plus de 200 cibles américaines et israéliennes dans la région depuis le début du conflit.

