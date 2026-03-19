Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Alors que les marchés mondiaux s'affolent et que l'ONU appelle à un cessez-le-feu d'urgence, Donald Trump assure avoir demandé à Israël de ne plus frapper les infrastructures énergétiques iraniennes. Le conflit, entré dans son 20e jour, menace l'approvisionnement énergétique mondial.

Des membres des forces de sécurité israéliennes sécurisent le périmètre autour d’une roquette partiellement enfouie dans un champ, sur le plateau du Golan (territoire annexé par Israël et situé à la frontière avec le Liban), le 19 mars 2026. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son 20e jour jeudi :

Trump demande à Israël de ne plus frapper les infrastructures énergétiques en Iran

Donald Trump a assuré avoir demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne plus frapper les infrastructures énergétiques en Iran. «Oui, c'est vrai. Je lui ai dit de ne pas faire ça et il ne le fera plus», a-t-il répondu à une question.

«Notre réponse à l'attaque israélienne contre nos infrastructures n'a mobilisé qu'une FRACTION de notre puissance», a quant à lui mis en garde le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Washington «ne déploie pas de troupes» en Iran

«Non, je ne déploie de troupes nulle part. Si c'était le cas, je ne vous le dirais certainement pas. Mais je ne déploie pas de troupes» en Iran, a lancé Donald Trump.

Washington annonce des ventes d'armes aux Emirats et au Koweït

Washington a annoncé des ventes d'armes pour un montant de plus de seize milliards de dollars aux Emirats arabes unis et au Koweït.

Envolée des cours du pétrole, les Bourses européennes en baisse

Le cours du baril de pétrole américain WTI a brièvement grimpé de plus de 5%, au-dessus de 100 dollars, et le prix du gaz européen s'est envolé (jusqu'à +35%). Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse : Paris -2,03%, Francfort -2,82%, Londres -2,35%.

La BCE et l'OMC inquiètes

La Banque centrale européenne a averti d'un risque croissant d'inflation, relevant la «grande incertitude» qui entoure l'avenir économique de la zone euro et sa croissance en raison du choc énergétique causé par la guerre au Moyen-Orient.

Ce conflit pourrait provoquer un ralentissement du commerce mondial et met en danger la sécurité alimentaire mondiale, a dans le même temps averti l'OMC.

L'agence maritime de l'ONU demande un couloir d'évacuation dans le détroit d'Ormuz

L'Organisation maritime internationale (OMI) a demandé la création d'"un corridor maritime sûr" pour évacuer les navires bloqués dans le Golfe, condamnant la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran.

La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon se sont dit «prêts à contribuer» à sécuriser ce passage maritime.

Le Japon «monte vraiment au créneau» face à l'Iran, a de son côté déclaré Donald Trump, disant avoir obtenu des garanties à ce sujet, sans autres précisions.

Une raffinerie de pétrole touchée dans le nord d'Israël après des tirs de missiles iraniens

La raffinerie de pétrole de Haïfa, dans le nord d'Israël, a été touchée après que l'armée israélienne a signalé des tirs de missiles iraniens en direction du territoire israélien.

La chaîne publique de télévision israélienne Kan a montré un épais panache de fumée grise s'élevant au-dessus de ce site.

L'attaque iranienne au Qatar a des «répercussions majeures»

L'attaque iranienne sur les principales installations gazières du Qatar «a des répercussions majeures sur les approvisionnements énergétiques mondiaux», a dénoncé son Premier ministre, Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani. Cela «prouve» que l'Iran ne s'en prend pas qu'aux «intérêts américains», a-t-il noté.

Cet émirat avait fait état de nouveaux «dégâts considérables» sur le complexe de Ras Laffan, son premier site de production de gaz naturel liquéfié (GNL).

Raids israéliens en mer Caspienne

L'aviation israélienne a annoncé avoir effectué mercredi des bombardements de grande envergure sur des navires et des installations de la marine iranienne en mer Caspienne, au nord de l'Iran.

Plus de 1.000 morts au Liban

Les frappes israéliennes sur le Liban ont causé la mort de 1.001 personnes, dont 118 enfants, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, selon le ministère libanais de la Santé.

Explosions à Bahreïn et au Kurdistan irakien

Des explosions ont été entendues par une journaliste de l'AFP dans la capitale de Bahreïn, Manama. Depuis le début de la guerre, ce pays du Golfe a été la cible de vagues d'attaques de drones et de missiles iraniens qui y ont fait deux morts.

Plus tôt jeudi, une explosion a retenti près de l'aéroport international d'Erbil, la capitale du Kurdistan autonome d'Irak, ont constaté des journalistes de l'AFP. Un témoin a évoqué deux autres explosions similaires auparavant.

«Plus que temps» d'arrêter la guerre, dit l'ONU

«Il est plus que temps de mettre fin à cette guerre qui risque de devenir complètement incontrôlable, provoquant d'immenses souffrances aux civils et (ayant) des répercussions sur l'économie mondiale», a lancé le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, s'adressant aux Etats-Unis et à Israël.

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a quant à lui affirmé que son pays n'avait pas de «calendrier défini» ni de «délai fixé» pour la fin des opérations militaires en Iran.