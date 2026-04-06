Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient lundi, au 38e jour du conflit:

Un responsable passe à côté du complexe sportif Azadi endommagé à Téhéran, en Iran, le 3 avril 2026. KEYSTONE

Alix Maillefer

Tir de missile iranien à Haïfa, quatre corps extraits des décombres

Quatre corps ont été extraits des décombres d'un bâtiment à Haïfa, dans le nord d'Israël, touché la veille par un missile balistique iranien, ont annoncé les secours qui ont fouillé les décombres toute la nuit pour retrouver les personnes disparues.

L'approvisionnement en gaz rétabli à Téhéran après une attaque

L'approvisionnement en gaz a été rétabli à Téhéran après avoir été interrompu dans certaines parties de la capitale après une frappe sur l'infrastructure gazière d'une université, a rapporté la télévision d'Etat.

Les frappes, survenues tôt lundi, ont notamment touché un poste de réduction de pression liée à l'Université Sharif de technologie, provoquant une fuite de gaz importante, selon la radio-télévision d'Etat Irib, qui a parlé d'une «attaque menée par les Américano-Sionistes».

Un troisième bateau turc a franchi le détroit d'Ormuz

Un troisième bâtiment appartenant à un armateur turc, un pétrolier à destination de la Malaisie, a franchi le détroit d'Ormuz dimanche soir, a annoncé le ministre turc des Transports Abdulkadir Uraloglu.

Un nouveau pétrolier appartenant à une compagnie japonaise a franchi le détroit d'Ormuz

Une compagnie maritime japonaise a déclaré qu'un pétrolier battant pavillon indien et appartenant à sa filiale avait franchi le détroit d'Ormuz, faisant route vers l'Inde, devenant le troisième navire lié au Japon à transiter par le détroit.

L'Iran dit se préparer à imposer des conditions pour la circulation à Ormuz

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique iranienne, ont déclaré qu'ils se préparaient à mettre en place des conditions de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Les forces navales des Gardiens y soulignent que ces conditions s'appliqueraient «en particulier aux Etats-Unis et à Israël».

Une frappe israélienne vise la banlieue sud de Beyrouth

Une frappe a visé la banlieue sud de Beyrouth, selon des images de l'AFPTV, après un avertissement israélien sur sept quartiers de cette région, pilonnée par l'armée israélienne depuis le début de la guerre contre le Hezbollah pro-iranien.

Koweït: six blessés après des frappes iraniennes

Six personnes ont été blessées lundi au Koweït après des attaques de missiles et de drones iraniens, ont annoncé les autorités du pays, alors que Téhéran poursuit ses frappes contre ses voisins du Golfe.

Le chef des renseignements des Gardiens de la Révolution tué dans une frappe

Des frappes américano-israéliennes ont tué le chef des renseignements des Gardiens de la Révolution, le commandant général Majid Khademi, a annoncé l'armée idéologique de l'Iran.

Téhéran met en garde contre des possibles «crimes de guerre» commis par les Etats-Unis

L'Iran a mis en garde contre de possibles «crimes de guerre» après des menaces du président américain Donald Trump de viser prochainement des infrastructures civiles dans le pays.

«Le président américain, en tant que responsable le plus important de son pays, a menacé publiquement de commettre des crimes de guerre», a estimé sur X le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi.

L'Iran exécute un homme condamné pour des liens avec Israël et les Etats-Unis

L'Iran a exécuté par pendaison un homme reconnu coupable d'avoir agi pour le compte d'Israël et des Etats-Unis lors d'une vague de manifestations antigouvernementales plus tôt cette année, a annoncé le pouvoir judiciaire.

Des débris de drones font un blessé à Abou Dhabi

La chute de débris de drones interceptés par la défense anti-aérienne dans une zone industrielle d'Abou Dhabi a fait un blessé, un ressortissant ghanéen, ont indiqué les autorités.

Dans l'émirat de Fujairah, les autorités ont fait état d'"un incident lié à un drone ayant visé un bâtiment de la compagnie de télécommunication Du", sans faire de blessés.

Israël frappe Téhéran

L'armée israélienne a affirmé avoir terminé une série de frappes sur Téhéran à l'encontre de «cibles du régime terroriste» iranien.

L'Iran promet des représailles «dévastatrices»

«Si les attaques contre des cibles civiles se poursuivent, les prochaines phases de nos opérations offensives et de représailles seront bien plus dévastatrices et étendues, et les pertes et dégâts causés par le maintien de cette approche seront décuplés», a averti le porte-parole du commandement militaire iranien dans un communiqué.

Attaques de missiles et de drones sur les Emirats

Les Emirats arabes unis ont été la cible d'attaques de missiles et de drones, a affirméle ministère de la Défense.

Conférence de presse de Donald Trump lundi

«Je tiendrai une conférence de presse, avec l'armée, dans le Bureau ovale, lundi, à 13H00 (17H00 GMT)», a écrit le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, après avoir annoncé que l'aviateur secouru en Iran était «gravement blessé».

Trois morts à Beyrouth après une frappe israélienne

Une frappe aérienne israélienne contre un immeuble d'habitation a fait trois morts dimanche à Aïn Saadeh, une ville des environs de Beyrouth, a indiqué le ministère de la Santé libanais.

Trump repousse à mardi son ultimatum envers l'Iran

Donald Trump a semblé dimanche à nouveau repousser de 24 heures son ultimatum envers l'Iran, fixé à présent à «mardi 20H00» heure de Washington (00H00 GMT mercredi), dans un court message sur sa plateforme Truth Social.

Il avait auparavant estimé qu'il existait de «bonnes chances» de parvenir à un accord avec l'Iran lundi. Sans accord, «vous allez voir des ponts et des centrales électriques s'effondrer à travers tout le pays», a-t-il de nouveau menacé.

«Ouvrez le put*** de Détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en Enfer - VOUS ALLEZ VOIR!», avait écrit auparavant Donald Trump sur son réseau Truth Social, en ajoutant: «Gloire à Allah».