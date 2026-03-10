La Russie de Vladimir Poutine est, pour l'instant, le seul «gagnant» de la guerre au Moyen-Orient, en raison, entre autres, de la forte hausse des prix du pétrole, a déclaré mardi Antonio Costa, président du Conseil européen.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul gagnant dans cette guerre : la Russie», a-t-il déclaré devant les ambassadeurs de l'UE, réunis à Bruxelles. Le Conseil européen représente les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne.

Avec la hausse des prix des hydrocarbures, elle «obtient de nouvelles ressources pour financer sa guerre contre l'Ukraine», a-t-il averti, appelant à ne pas relâcher la pression sur la Russie, plus de quatre ans après son invasion de l'Ukraine en février 2022.

Les prix des hydrocarbures flambent depuis le début des bombardements massifs américano-israéliens contre l'Iran, qui ont aussi impacté les pays exportateurs du Golfe. Lundi, le pétrole est passé au-dessus des 100 dollars le baril.

Afin d'alléger les tensions sur le marché des hydrocarbures, le gouvernement américain a autorisé jeudi, et pour un mois, la livraison de pétrole russe sous sanction vers l'Inde.

Patriot

Moscou profite également de la forte demande de matériel militaire au Moyen-Orient, qui aurait «autrement pu être envoyé en Ukraine», a encore déploré M. Costa.

L'Ukraine a un besoin crucial de systèmes de défense aérienne pour contrer les frappes russes, qui chaque jour, détruisent ses infrastructures énergétiques et ses villes. Mais les frappes iraniennes contre Israël et les pays du Golfe a créé une forte demande pour ces mêmes matériels.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait proposé, dès le début de la guerre, aux pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient d'échanger leurs missiles américains Patriot contre des intercepteurs de drones ukrainiens, afin de se protéger contre les attaques de drones iraniens.

L'Ukraine a depuis assuré que onze pays, dont les Etats-Unis, avaient demandé à Kiev de l'aider contre les drones iraniens.