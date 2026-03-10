  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il n’y a qu’un seul gagnant» Guerre au Moyen-Orient : Vladimir Poutine se frotte les mains

Gregoire Galley

10.3.2026

La Russie de Vladimir Poutine est, pour l'instant, le seul «gagnant» de la guerre au Moyen-Orient, en raison, entre autres, de la forte hausse des prix du pétrole, a déclaré mardi Antonio Costa, président du Conseil européen.

La Russie de Vladimir Poutine est, pour l'instant, le seul «gagnant» de la guerre au Moyen-Orient.
La Russie de Vladimir Poutine est, pour l'instant, le seul «gagnant» de la guerre au Moyen-Orient.
ats

Agence France-Presse

10.03.2026, 11:12

«Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul gagnant dans cette guerre : la Russie», a-t-il déclaré devant les ambassadeurs de l'UE, réunis à Bruxelles. Le Conseil européen représente les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne.

Avec la hausse des prix des hydrocarbures, elle «obtient de nouvelles ressources pour financer sa guerre contre l'Ukraine», a-t-il averti, appelant à ne pas relâcher la pression sur la Russie, plus de quatre ans après son invasion de l'Ukraine en février 2022.

Les prix des hydrocarbures flambent depuis le début des bombardements massifs américano-israéliens contre l'Iran, qui ont aussi impacté les pays exportateurs du Golfe. Lundi, le pétrole est passé au-dessus des 100 dollars le baril.

Afin d'alléger les tensions sur le marché des hydrocarbures, le gouvernement américain a autorisé jeudi, et pour un mois, la livraison de pétrole russe sous sanction vers l'Inde.

Conflit au Moyen-Orient. L'Iran tacle Trump et affirme qu'il «décidera de la fin de la guerre»

Conflit au Moyen-OrientL'Iran tacle Trump et affirme qu'il «décidera de la fin de la guerre»

Patriot

Moscou profite également de la forte demande de matériel militaire au Moyen-Orient, qui aurait «autrement pu être envoyé en Ukraine», a encore déploré M. Costa.

L'Ukraine a un besoin crucial de systèmes de défense aérienne pour contrer les frappes russes, qui chaque jour, détruisent ses infrastructures énergétiques et ses villes. Mais les frappes iraniennes contre Israël et les pays du Golfe a créé une forte demande pour ces mêmes matériels.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait proposé, dès le début de la guerre, aux pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient d'échanger leurs missiles américains Patriot contre des intercepteurs de drones ukrainiens, afin de se protéger contre les attaques de drones iraniens.

L'Ukraine a depuis assuré que onze pays, dont les Etats-Unis, avaient demandé à Kiev de l'aider contre les drones iraniens.

Diplomatie. Trump et Poutine ont parlé des guerres en Iran et en Ukraine

DiplomatieTrump et Poutine ont parlé des guerres en Iran et en Ukraine

Les plus lus

Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !
Meeting perturbé : la compagne de Zemmour fait son show à Paris
Donald Trump : un dilemme et une volte-face inattendue !
«Il a toujours été très fan des gens riches» - Platini dézingue Infantino
Marco Odermatt renversé ? Le point sur la lutte pour les globes
L'Iran tacle Trump et affirme qu'il «décidera de la fin de la guerre»