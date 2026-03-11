Des dizaines de civils ont été tués dans des frappes de drones dans le sud du Soudan ces deux derniers jours, ont indiqué mercredi à l'AFP des sources médicales. Cela alors que les combats s'intensifient dans cette région après près de trois ans de guerre.

La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés, avec une crise humanitaire majeure (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans l'Etat du Nil Blanc, qui se situe à l'est du Kordofan-Sud déjà visé quotidiennement par des attaques de drones, une frappe a tué 17 civils mercredi, a dit à l'AFP une source médicale à l'hôpital local. Au moins neuf autres ont été blessées, selon la même source.

Dans la région du Kordofan-Ouest, au moins 40 personnes ont été tuées mardi, également dans une attaque de drone sur un camion transportant des personnes vers des funérailles, a appris l'AFP mercredi auprès d'une source médicale et d'un témoin. «La plupart des victimes étaient des femmes», selon la source médicale.

Les passagers, pour beaucoup de la même famille, «se rendaient à Al-Foula pour présenter leurs condoléances», après une frappe qui avait endeuillé dimanche le marché d'une localité voisine, dans cette zone contrôlée par les paramilitaires, selon un témoin joint par l'AFP. Ni lui, ni la source médicale n'ont pu donner d'indication sur l'origine de la frappe de drone de mardi.

Multiplication d'attaques meurtrières

La guerre sans merci qui oppose au Soudan depuis 2023 d'anciens alliés s'est intensifiée ces derniers mois avec une multiplication des attaques meurtrières de drones sur des zones résidentielles peuplées, des écoles ou des hôpitaux.

Le Kordofan, une région cruciale pour le contrôle du Soudan, est au coeur des combats que se livrent l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), avec chaque jour des annonces de frappes et des bilans sanglants.

Le 8 mars, des frappes de drones imputées à l'armée ont fait 33 morts et 59 blessés sur les marchés d'Abou Zabad et de Wad Banda, selon un médecin de l'hôpital local joint par l'AFP.

Le même jour, une attaque de drone, également imputée à l'armée, a tué 11 personnes et en a blessé 20, sur un marché à Nyala, la capitale régionale du Darfour (ouest) où siège l'administration parallèle des FSR, selon un communiqué de Médecins sans frontières (MSF) au Soudan.

Les autorités civiles du Darfour-sud avaient dénoncé cette attaque de drone, en faisant état de 10 morts, mais l'AFP n'avait pas été en mesure de confirmer l'information de source indépendance, dans cette zone inaccessible contrôlée par les FSR.

Dizaines de milliers de morts

«Des attaques de drone sont menées partout au Soudan, par toutes les parties en conflit, faisant des blessés et des morts», a déploré MSF en appelant les combattants à «prendre les mesures nécessaires pour protéger les civils et les travailleurs humanitaires».

La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés, avec une crise humanitaire majeure. Les appels à la trêve sont jusqu'à présent restés sans effet alors que les deux camps s'équipent d'armes de plus en plus sophistiquées avec l'aide de leurs alliés respectifs.