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Explosion des coûts du kérosène Guerre en Iran : Air Canada suspend ses liaisons vers New York de juin à octobre

Basile Mermoud

17.4.2026

Air Canada a annoncé vendredi suspendre ses vols au départ de Montréal et Toronto à destination de l'aéroport international John-F.-Kennedy de New York de juin à fin octobre, en raison de la hausse du coût du kérosène due à la guerre en Iran.

Le carburant représente 25 à 30% des coûts d'exploitation de la majorité des compagnies (archives).
Le carburant représente 25 à 30% des coûts d'exploitation de la majorité des compagnies (archives).
AFP

17.04.2026, 21:24

«Depuis le début du conflit avec l'Iran, certaines liaisons et certains vols moins rentables ne sont plus viables économiquement, nous procédons donc à des ajustements en conséquence», a expliqué Air Canada.

Toutefois, la compagnie nationale a indiqué qu'elle continuerait d'assurer 34 vols quotidiens depuis six villes canadiennes à destination de l'aéroport LaGuardia de New York et de Newark (New Jersey).

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Air Canada prévoit de reprendre ses vols vers l'aéroport John-F.-Kennedy après le 25 octobre. En temps normal, environ un cinquième du kérosène mondial transite par le détroit d'Ormuz, que l'Iran a bloqué depuis fin février en réponse à des frappes aériennes israélo-américaines.

Téhéran a annoncé vendredi la réouverture de ce passage stratégique pour la durée du cessez-le-feu au Moyen-Orient, mais les pénuries de kérosène pourraient perdurer même si la trêve se maintient.

Le carburant représente 25 à 30% des coûts d'exploitation de la majorité des compagnies. Sur tous les continents, nombre de compagnies ont augmenté leurs tarifs et suspendu des vols, par souci de sécurité ou de rentabilité.

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