Guerre en Iran : Air Canada suspend ses liaisons vers New York de juin à octobre

Air Canada a annoncé vendredi suspendre ses vols au départ de Montréal et Toronto à destination de l'aéroport international John-F.-Kennedy de New York de juin à fin octobre, en raison de la hausse du coût du kérosène due à la guerre en Iran.

Le carburant représente 25 à 30% des coûts d'exploitation de la majorité des compagnies (archives). AFP

Basile Mermoud

«Depuis le début du conflit avec l'Iran, certaines liaisons et certains vols moins rentables ne sont plus viables économiquement, nous procédons donc à des ajustements en conséquence», a expliqué Air Canada.

Toutefois, la compagnie nationale a indiqué qu'elle continuerait d'assurer 34 vols quotidiens depuis six villes canadiennes à destination de l'aéroport LaGuardia de New York et de Newark (New Jersey).

Air Canada prévoit de reprendre ses vols vers l'aéroport John-F.-Kennedy après le 25 octobre. En temps normal, environ un cinquième du kérosène mondial transite par le détroit d'Ormuz, que l'Iran a bloqué depuis fin février en réponse à des frappes aériennes israélo-américaines.

Téhéran a annoncé vendredi la réouverture de ce passage stratégique pour la durée du cessez-le-feu au Moyen-Orient, mais les pénuries de kérosène pourraient perdurer même si la trêve se maintient.

Le carburant représente 25 à 30% des coûts d'exploitation de la majorité des compagnies. Sur tous les continents, nombre de compagnies ont augmenté leurs tarifs et suspendu des vols, par souci de sécurité ou de rentabilité.

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